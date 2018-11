Gp Brasile, Red Bull di Verstappen precede Vettel e Hamilton nelle prime libere

SAN PAOLO - Max Verstappen è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Brasile, penultima tappa del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Interlagos l’olandese della Red Bull ha fermato il cronometro sul tempo di 1’09”011, precedendo di 49 millesimi Sebastian Vettel con la Ferrari e di 96 millesimi l’iridato Lewis Hamilton con la Mercedes. Quarto a 0”384 Daniel Ricciardo, compagno di squadra di Verstappen, che dovrà scontare una penalizzazione di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del turbo.

Il finlandese Kimi Raikkonen con l’altra Rossa si è piazzato quinto a mezzo secondo dall’olandese e davanti alla Mercedes del connazionale Valtteri Bottas. Romain Grosjean e Kevin Magnussen della Haas si sono piazzati rispettivamente in settima e ottava posizione. Nono Charles Leclerc con la Sauber in una top ten completata da Esteban Ocon (Force India). In pista anche l’italiano Antonio Giovinazzi, schierato nelle prime libere dalla Sauber, giunto tredicesimo.