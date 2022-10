GP Citta del Messico, prove libere 2: test con le gomme Pirelli 2023, crash di Leclerc

Come ad Austin lo scorso venerdì, anche a Città del Messico il secondo turno libero è stato esteso a 90 minuti per permettere alle squadre di provare le gomme Pirelli in versione 2023 ed ai piloti che hanno ceduto le loro vetture nella prima sessione ai rookie o ai terzi piloti, di poter utilizzare gomme soft o medie. E dunque, George Russell, che aveva lasciato la sua Mercedes W13 a Nyck De Vries nella prima sessione, ha potuto usare entrambe le mescole classiche e portarsi in cima alla classifica con il tempo di 1'19"970.

Valentino Rossi tifoso speciale per Bagnaia, sarà a Valencia per sostenere il pilota Ducati

GP Citta del Messico, prove libere 2

Ugual discorso per Yuki Tsunoda, che ha ripreso in mano la propria Alpha Tauri guidata in precedenza da Liam Lawson. Il giapponese ha terminato in seconda posizione davanti ad Esteban Ocon, tornato nel suo abitacolo utilizzato nel primo turno da Jack Doohan. Poi, dopo i trenta minuti a disposizione, che hanno visto in azione anche Alexander Albon dopo la prova sostenuta da Logan Sargeant, anche loro si sono cimentati con le gomme Test 2023. E con tali Pirelli, Lewis Hamilton è risultato il più rapido in 1'21"509 davanti a Sergio Perez e Max Verstappen con le Red Bull-Renault.

Purtroppo la sessione è stata interrotta con bandiera rossa per un incidente occorso a Charles Leclerc al giro 13. Il pilota della Ferrari ha perso la vettura all'imbocco della veloce piega a sinistra numero 7 e col posteriore ha urtato con una certa violenza le barriere. Si spera che non vi siano danni al motore o al cambio in modo da evitare sostituzioni e penalità. Sul finale della sessione, un problema tecnico ha costretto Guan Yu Zhou a parcheggiare a bordo pista e la direzione gara a esporre la bandiera rossa, di fatto concludendo il turno.

Finali mondiali Ferrari, tutto pronto a Imola per l'eveto. Sarà presentata anche la LMH del prossimo mondiale Endurance



Venerdì 29 ottobre 2022, libere 2

1 - George Russell (Mercedes) - 1'19"970 - soft - 32 giri

2 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"798 - soft - 30

3 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'21"177 - soft - 31

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'21"509 - test - 32

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'21"579 - test - 34

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'21"588 - test - 34

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'21"618 - test - 13

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'21"693 - test - 34

9 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"993 - test - 36

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'22"104 - test - 36

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'22"337 - test - 31

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"371 - test - 32

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'22"447 - test - 24

14 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"738 - test - 31

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'22"763 - test - 27

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"840 - test - 23

17 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'22"879 - test - 31

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'23"316 - test - 21

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'23"320 - test - 34

20 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'23"369 - test - 34