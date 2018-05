GP di Monaco, la Ferrari di Vettel in prima fila a fianco del poleman Ricciardo

MONACO - Niente prima fila tutta rossa nel Principato come era avvenuto lo scorso anno. in pole, dopo aver dominato tutte le prove libere è finito Daniel Ricciardo con una Red Bull in grande forma sul circuito cittadino più famoso del mondo. A fianco dell'australiano scatterà la SF71H di Sebastian Vettel che ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altro Cavallino di Kimi Raikkonen. quindo Bottas con l'altra Freccia d'Argento che ha preceduto la McLaren di Fernando Alonso. Grande delusione per Max Verstappen che aveva la vettura per giocarsi la pole, ma non ha potuto partecipare alle qualifiche perché ha rotto il cambio picchiando nelle libere 3 all'uscita della chicane delle piscine. Domani gara appassionante, sarà determinate la partenza poiché a Monaco è difficilissimo superare.