GP di Olanda, libere 3: Verstappen leader incontrastato davanti alle Mercedes, incidente per Sainz

Vola Max Verstappen e vola la Red Bull-Honda. Nel terzo turno libero del GP di Olanda, il pilota di casa ha ottenuto un super tempo, aiutato anche dalla scia del compagno di squadra Sergio Perez. Verstappen si è spinto fino a 1'09"623 e lui stesso è quasi rimasto sorpreso spiegando che sarà molto difficile ripetere tale riferimento cronometrico in qualifica. Vedremo... La Mercedes insegue, con Valtteri Bottas secondo in 1'10"179 e Lewis Hamilton terzo in 1'10"417. L'inglese appare eccessivamente in ritardo considerando anche i tre decimi che lo separano dal compagno di squadra.

Sergio Perez, quarto con la seconda Red Bull, ha compiuto un notevole passo in avanti rispetto alle prove libere di venerdì. Bene la Alpine-Renault, quinta con Fernando Alonso che pare gradire molto il tracciato olandese. Lo spagnolo precede Lando Norris con la McLaren-Mercedes, protagonista anche di una passeggiata in ghiaia come Sebastian Vettel, ottavo con la Aston Martin-Mercdes. Il tedesco, preceduto da Lance Stroll, gradisce i banking di curva 3 e 14 ed ha detto che sarebbe bello averli anche in altri circuiti.

Passo indietro per la Ferrari, nona con Charles Leclerc. Del resto dopo l'ottimo secondo turno libero di ieri, nel team italiano vi era la consapevolezza che sarebbe stato molto difficile ripetere la doppietta ottenuta. Il monegasco ha terminato nono e nel suo giro finale è andato dritto volutamente alla variante, curva 11, perché ostacolato da altre vetture. Carlos Sainz ha fatto molto peggio girandosi all'imbocco di curva 3. Lo spagnolo ha picchiato piuttosto forte contro le protezioni e sarà complicato per lui riuscire a partecipare alla qualifica, a meno che di un miracolo dei meccanici Ferrari.

Sabato 4 settembre 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'09"623 - 13 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'10"179 - 16

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'10"417 - 21

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'10"526 - 19

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'10"670 - 16

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'10"781 - 18

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"842 - 19

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"872 - 20

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'10"896 - 19

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'11"005 - 21

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'11"013 - 19

12 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'11"083 - 19

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'11"180 - 23

14 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'11"274 - 20

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'11"299 - 20

16 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"940 - 5

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'11"980 - 29

18 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'12"136 - 22

19 - Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'12"162 - 27

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'12"366 - 20