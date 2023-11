GP di Yas Marina, prove libere 2: Leclerc comanda la classifica, Sainz sbatte a 230 orari, pilota illeso

Transitato sul traguardo per la quarta volta, Carlos Sainz si è lanciato per un giro veloce. Passato in pieno alla curva 2, una piega a sinistra a cui segue una altrettanto veloce curva 3 a destra, lo spagnolo dopo essere passato su piccolo avallamento, ha completamente perso il posteriore della sua Ferrari. Il tutto a 230 orari circa. La SF23 ha computo un testacoda completo poi è scivolata verso l'esterno urtando con violenza, con la fiancata destra, contro le barriere. Tutto è accaduto rapidamente, Sainz non ha potuto far nulla e l'urto è stato decisamente forte, per fortuna Carlos è uscito indenne dalla Ferrari. Ora non resta che augurarsi che non vi siano componenti della vettura da sostituire che possano portare penalità per la griglia di partenza.

Un vero peccato per Sainz aver saltato questa sessione perché, da quel che si è visto nel secondo turno, la SF23 come già accaduto a Las Vegas appare in "palla". Charles Leclerc ha siglato il primo tempo in 1'24"809 precedendo di 43 millesimi un buon Lando Norris con la McLaren-Mercedes mentre terzo ha concluso Max Verstappen con la Red Bull-Honda che ha rimediato un distacco di 173 millesimi. Tutti e tre, non avevano partecipato al primo turno per aver lasciato le loro monoposto rispettivamente a Robert Shwartzman, Patrick O'Ward e Jake Dennis.

Valtteri Bottas ha confermato la Sauber-Ferrari nelle prime posizioni chiudendo quarto come nel primo turno e bene ha viaggiato il suo compagno Guan Yu Zhou, settimo dopo aver ceduto la sua C43 a Theo Pourchaire. Quinta posizione per Sergio Perez davanti a George Russell, che con la Mercedes aveva chiuso al comando la prima sessione. Sainz non è stato l'unico a urtare contro le barriere. Pcco dopo la ripresa delle prove dalla bandiera rossa esposta per l'incidente del ferrarista, si è girato Nico Hulkenberg alla curva 1 ed ha colpito col posteriore della sua Haas le protezioni. Nuova bandiera rossa e stop per qualche altro minuto.

Venerdì 24 novembre 2023, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"809 - 16 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"852 - 18

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"982 - 17

4 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'25"024 - 16

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"112 - 17

6 - George Russell (Mercedes) - 1'25"122 - 17

7 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'25"223 - 17

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"315 - 15

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'25"321 - 14

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'25"361 - 17

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"397 - 17

12 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"467 - 16

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"492 - 16

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'25"566 - 16

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"669 - 17

16 - Alexander Albon (Williams-Honda) - 1'26"081 - 19

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'26"413 - 17

18 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'26"659 - 16

19 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'26"707 - 4

20 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'27"147 - 7