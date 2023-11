GP di Yas Marina, qualifica: pole di Verstappen, secondo Leclerc con un gran giro, Sainz solo 16esimo

Dodicesima pole stagionale, l'ultima del 2023, per Max Verstappen che con la sua fida Red Bull-Honda, la cui leadership a Yas Marina non è mai sembrata essere messa in discussione, ha firmato il tempo di 1'23"445. Giornata storta invece, per il suo compagno di squadra Sergio Perez che dopo aver segnato il quinto tempo, se lo è visto cancellare per track limits alla curva 1, e così partirà soltanto nono.

In prima fila con Verstappen, un Charles Leclerc capace di strappare nel secondo tentativo un notevole secondo tempo. Sembrava mettersi male per la Ferrari, con Carlos Sainz che non è riuscito a superare il Q1 ritrovandosi 16esimo e con Leclerc che nel Q3, dopo il primo push, era lontano anni luce da Verstappen, oltre un secondo. Ma con il treno di gomme montato per l'ultimo giro secco, la sua SF23 si è come trasformata e Leclerc, che in qualifica riesce sempre a dare il meglio di sé, si è piazzato a 139 millesimi dall'olandese col crono di 1'23"584. Va detto che Verstappen nel suo secondo tentativo non si è migliorato avendo concluso in 1'23"550.

La prima fila di Leclerc poteva essere insidiata da Lando Norris, ma il pilota McLaren-Mercedes ha commesso un errore, rimediato con un gran controsterzo, che lo ha fatto scivolare quinto. E' andata meglio al suo comapgno di squadra Oscar Piastri, bravissimo a segnare il terzo crono e a concludere nel migliore dei modi il suo primo anno di F1. Con lui in seconda fila, George Russell con la Mercedes che ha visto con amarezza Lewis Hamilton rimanere fuori dalla Q3.

La battaglia per il secondo posto nella classifica costruttori tra Mercedes (392 punti) e Ferrari (288) rimane quanto mai aperta, incerta, con Hamilton e Sainz che in gara dovranno sudarsi l'ingresso in zona punti, mentre Leclerc e Russell saranno in lizza per il podio. Servirà la calcolatrice per seguire attimo dopo attimo il calcolo dei punti che questi quattro piloti porteranno ai loro team.

In terza fila troviamo un sorprendente Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda. Per il giapponese è il suo miglior risultato in qualifica del 2023, un bel modo per salutare il team principal Franz Tost che al termine del GP di domenica andrà in pensione dopo aver diretto la squadra, che all'inizio si chiamava Toro Rosso, fin dal debutto nel 2006. Male invece, Daniel Ricciardo, 15esimo con la seconda monoposto del team faentino.

Fernando Alonso ha portato l'Aston Martin-Mercedes in Q3 e si è piazzato settimo davanti a un incredibile Nico Hulkenberg, ottavo con la modesta Haas-Ferrari. Pierre Gasly è decimo con la Alpine-Renault che a Yas Marina sembra faticare più del dovuto e che ha Esteban Ocon 12esimo. Sembrava promettere bene la Williams-Mercedes, invece Alexander Albon non ha fatto meglio della 14esima prestazione mentre Logan Sargeant, dopo buone prove libere, nel Q1 non è riuscito a segnare neanche un tempo valido per track limits. E non è la prima volta che gli accade. Delusione anche in casa Sauber-Ferrari dopo che Valtteri Bottas aveva svolto ottime sessioni libere venerdì.

Sabato 25 novembre 2023, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"445 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"584 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"782 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'23"788 - Q3

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"816 - Q3

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"968 - Q3

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"048 - Q3

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'24"108 - Q3

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"171 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"548 - Q3

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'24"359 - Q2

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"391 - Q2

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"422 - Q2

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'24"439 - Q2

15 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"442 - Q2

16 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"738 - Q1

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'24"764 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'24"788 - Q1

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'25"159 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - no time - Q1