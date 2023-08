GP di Zandvoort, prove libere 1: nel circuito di casa, Verstappen detta subito legge

La Formula 1 ritorna in pista dopo un mesetto di vacanze e lo fa nella fresca Olanda su un circuito storico quale è quello della cittadina di Zandvoort, a pochi metri dal mare del nord. Tracciato ampiamente rivisto nel corso degli anni, che ha realizzato una ultima curva stile ovale di Indianapolis e che è tornato nel calendario F1 nel 2021 (in precedenza l'ultima edizione si era svolta nel 1985) grazie ai risultati ottenuti da Max Verstappen, il padrone di casa.

E proprio l'olandese della Red Bull ha colto il miglior tempo nella prima sessione libere. Verstappen quando ha montato le gomme soft non ha avuto rivali realizzando il tempo di 1'11"852 mentre Sergio Perez ha concluso quarto a mezzo secondo dal compagno di squadra. La Aston Martin-Mercedes, che presenta un nuovo fondo e alcune novità aerodinamiche, è tornata al vertice (almeno in questo turno) con Fernando Alonso secondo in 1'12"130 mentre la Mercedes ha chiuso terza con Lewis Hamilton, 1'12"225 il suo crono.

C'è molta attesa nel paddock F1 per conoscere il futuro di Hamilton, il cui contratto è in scadenza a fine stagione. Toto Wolff, team prinicipal Mercedes, non è preoccupato. Hamilton non è intenzionato a lasciare le corse, la sua amata F1, e una volta definiti alcuni dettagli contrattuali riguardanti aspetti di marketing, arriverà la firma.

La Williams-Mercedes è stata la sorpresa della mattinata avendo piazzato le due monoposto nella top 10. Alexander Albon è quinto, Logan Sargeant settimo. Vedremo nel prosieguo del weekend se si confermerà a queste altitudini. Di certo l'arrivo dalla Mercedes di James Vowles ha modificato non poco il modo di agire della squadra inglese e anche se di recente ha dichiarato di aver trovato nella factory una struttura non adeguata ai tempi, il lavoro dello staff tecnico ha portato buoni sviluppi per la FW45.

Nella top 10 le due McLaren-Mercedes, protagonista delle gare svoltesi in luglio. Lando Norris è sesto, Oscar Piastri ottavo. Buon inizio per l'Alpha Tauri-Honda, nona con Yuki Tsunoda. La Ferrari ha Charles Leclerc 16esimo, tempo segnato con le gomme medie. Carlos Sainz ha lasciato la sua SF23 al tester Robert Shwartzman che ha terminato penultimo soltanto perché Lance Stroll, con la seconda Aston Martin, non ha ottenuto alcun tempo per problemi alla power unit Mercedes.

La Haas-Ferrari ha portato una nuova ala anteriore, ma Nico Hulkenberg ne ha subito danneggiato un esemplare uscendo di pista alla penultima curva e causando una bandiera rossa. Passeggiata nella ghiaia della variante, curva 12, per Alonso e Verstappen.

Venerdì 25 agosto 2023, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"852 - 31 giri

2 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"130 - 22

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"225 - 24

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"323 - 27

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"447 - 25

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"460 - 22

7 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'12"617 - 30

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"658 - 21

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"749 - 21

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"802 - 29

11 - George Russell (Mercedes) - 1'12"813 - 23

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"895 - 30

13 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"990 - 26

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'13"322 - 30

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"448 - 30

16 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"519 - 26

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'13"826 - 20

18 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'14"023 - 13

19 - Robert Shwartzman (Ferrari) - 1'14"803 - 25

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - no time - 2