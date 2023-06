Dominio di Verstappen e della Red Bull, poi Alonso e un grande Ocon. Ferrari deludente

Dominio di Max Verstappen e della Red Bull-Honda nel GP di Monaco. Potrebbe sembrare una passeggiata quella compiuta dal pilota olandese, e in effetti lo è stata per gran parte della gara, ma nel finale è arrivata la pioggia. Le condizioni del tracciato si sono maledettamente complicate, Verstappen ha accarezzato i muretti un paio di volte, finché tutti sono entrati ai box per montare le gomme rain. Sono stati momenti difficili per tutti, ma non ci sono stati errori particolari e soprattutto non è dovuta intervenire la safety-car, cosa rara da queste parti soprattutto quando l'asfalto diventa viscido. Verstappen incassa così 25 punti pesantissimi per il campionato del mondo considerando che il suo compagno Sergio Perez, che partiva ultimo dopo l'errore in qualifica, è rimasto incastrato nel fondo classifica.

Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes ha portato a casa la seconda posizione, dalla quale è partito. Non è mai stato in grado di avvicinare sensibilmente Verstappen e via via ha perso terreno. Quando è arrivata la pioggia, stranamente ai box gli hanno montato nuovamente le slick, scelta incomprensibile e difatti dopo un giro Alonso è dovuto rientrare per le rain. Buon per lui che non ha perso la posizione. Per Alonso è il primo secondo posto stagionale dopo aver concluso per quattro volte terzo. Incredibile la prestazione di Esteban Ocon con la non certo competitiva Alpine-Renault, Già in qualifica il francese aveva compiuto una magia prendendosi il quarto tempo, poi si è ritrovato terzo per la penalità a Charles Leclerc. Ocon, pur più lento di chi lo seguiva, è riuscito a non farsi superare conquistando un podio notevole per lui e per il team. L'ultima volta era stata la clamorosa vittoria nel pazzo GP di Ungheria del 2021.

Alle spalle di Ocon, le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, protagonisti di una buona gara anche dal punto di vista della strategia. Deludente la Ferrari, soltanto sesta con Charles Leclerc e ottava con Carlos Sainz, autore di qualche errore di troppo. La strategia per i due piloti Ferrari non è stata azzeccata, male antico per il team di Maranello che rimane nonostante il cambio degli uomini operato dal team principal Frederic Vasseur. Punti anche per la McLaren, nona con Lando Norris e decima con Oscar Piastri.

La cronaca

Ultimo giro - Verstappen affronta gli ultimi km di un GP che ha dominato

Si ritira ai box Magnussen per problemi tecnici

76° giro - Verstappen è avviato verso la vittoria, Alonso tiene bene la seconda posizione con 11" su Ocon che ha sempre Hamilton poco distante

Perez viene doppiato per la seconda volta da Verstappen e va ai box per la quinta volta. Il messicano aveva infatti stranamente le full wet, ora è passato alle intermedie come tutti gli altri

70° giro di 78 - Verstappen ha 25" di vantaggio su Alonso, Ocon rimane terzo a 16"4 dallo spagnolo ed ha 2"2 su Hamilton che non riesce ad avvicinarsi alla Alpine. Lewis ha 2"5 sul compagno Russell. Sesto, a 11" da Russell, c'è Leclerc che ha 2" su Gasly che ha in scia Sainz

Non piove più al momento ma si proseguirà con le gomme rain anche se in alcuni tratti la traiettoria si sta asciugando

Dritto di Tsunoda al Mirabeau, il giapponese soffriva da diversi giri di problemi ai freni

Ocon riesce ad allungare il divario da Hamilton

69° giro - Norris passa Tsunoda per la nona piazza e anche Piastri ci riesce

67° giro - Tsunoda, nono, in difficoltà con i freni viene attaccato da Norris

13 giri al termine - 19" tra Verstappen e Alonso, Ocon terzo vede avvicinarsi sensibilmente Ocon, Russell è poco dietro, a 8"6 dalla Mercedes c'è Leclerc

61° giro - Il tracciato è insidioso, Verstappen rischia parecchio è tiene 18"5 su Alonso. Terzo è Ocon che ha Hamilton a 1"9. Russell è quinto con 6"5 su Leclerc il quale ha 2" su Gasly seguito a 1"5 da Sainz

Russell arriva lungo al Mirabeau, riparte ma taglia la via a Perez che lo urta. Entrambi procedono, ma Russell viene penalizzato di 5" per la manovra

Magnussen prosegue stranamente con le slick, finalmente va ai box per montare le rain

La situazione: Verstappen +22" Alonso +25"8 Ocon +27"5 Hamilton +36"6 Russell +42" Leclerc seguito da Gasly Sainz Tsunoda Piastri Norris Bottas DeVries Zhou Albon Perez Hulkenberg Magnussen Sargeant

Stroll sbatte e danneggia l'anteriore della sua monoposto, la corsa prosegue

56° giro - Ai box Verstappen, di nuovo Alonso Leclerc Sainz Norris Hulkenberg, tutti con le rain

Ai box Ocon Hamilton e Gasly per le gomme intermedie rain. Lungo di Sainz al Mirabeau, con le slick

55° giro - Alonso va ai box ma non monta le rain, bensì slick medie

Montano le rain intermedie Albon Zhou Stroll e Bottas

C'è una discreta confusione in pista con i doppiati in mezzo a chi è in bagarre, gran duello tra Ocon e Sainz

53° giro - Verstappen e Alonso continuano con le slick, nessuno si ferma ai box per ora

Inizia a piovere in alcuni punti del circuito, Sainz va all'attacco di Ocon, ma sbaglia e taglia la variante dopo il tunnel

52° giro - Pit-stop per Norris che monta gomme dure

E' arrivata qualche goccia di pioggia sul tracciato di Montecarlo

50° giro - Verstappen con le medie non riesce ad allungare oltre gli 8-9 secondi su Alonso che ha le Pirelli dure, Russell è terzo con le gomme dure con cui è partito. A seguire Ocon Sainz Hamilton Leclerc e Gasly che hanno fatto il pit-stop- Nono Tsunoda davanti a Norris Piastri DeVries Bottas Magnussen Stroll Hulkenberg Zhou Albon Perez Sargeant

48° giro - In pt-lane Gasly che mette le medie

45° giro - Ai box Leclerc che riparte con le Pirelli medie

43° giro di 78 - Verstappen prosegue senza problemi con le gomme medie ed ha 9" di vantaggio su Alonso, a 30"9 c'è Leclerc che ha 1"6 su Gasly e poco dietro c'è Russell. Questi tre piloti non hanno fatto il cambio pneumatici

Siamo al 40° giro e la pioggia prevista dalla McLaren al 35° passaggio non si è vista

Stroll tenta disperatamente di superare Magnussen, ma il danese non gli concede un metro

La situazione: Verstappen Alonso Leclerc Gasly Russell Ocon Sainz Hamilton Tsunoda Norris Piastri DeVries Bottas Magnussen Stroll Hulkenberg Zhou Albon Perez Sargeant

36° giro - Perez deve rientrare ai box per cambiare l'ala danneggiata in un contatto con Magnussen. Gara rovinata per il messicano

35° giro - Verstappen +7"3 Alonso +27"6 Leclerc

34° giro - Sainz ai box, gomme medie, non cambia il musetto, ma rimane dietro Ocon

Dopo un contatto, Perez riesce ad avere la meglio su Stroll

33° giro - Ai box anche Ocon, pit-stop non rapido

32° giro - Verstappen doppia Perez, Hamilton ai box per montare gomma dura

Verstappen si appresta a doppiare il compagno di squadra Perez, 16esimo

30° giro - Verstappen ha iniziato a doppiare gli ultimi, prima Zhou, ora Hulkenberg

29° giro - Magnussen ha raggiunto la coppia DeVries-Bottas tirandosi dietro Stroll Perez e Hulkenberg

La Ferrari invece, comunica a Sainz che la pioggia dovrebbe arrivare a fine gara

Il rischio pioggia secondo il box McLaren potrebbe concretizzarsi verso il 35° giro

Molto vicini anche DeVries e Bottas in battaglia per la 12esima piazza

Duello tra Magnussen e Stroll, con Perez spettatore alle loro spalle, per la 14esima posizione

24 i giri completati da Verstappen con le gomme medie, Alonso ha le dure e sulla carta il degrado è previsto molto dopo la mescola utilizzata dalla Red Bull

Intanto Sargeant si è fermato ai box per montare le gomme soft

Verstappen ha 8"7 su Alonso e ben 25" di vantaggio su Ocon che è seguito a 1" da Sainz. Hamilton non riesce ad avvicinare lo spagnolo della Ferrari, ma tiene dietro Leclerc.

20° giro - Hulkenberg supera Zhou, errore alla Sainte-Devote, e poi Sargeant

19° giro - Ai box Albon per montare gomme hard

Alla Rascasse anche Stroll e Perez riescono a superare Sargeant che è in difficoltà

18° giro - Magnussen riesce a superare Sargeant per il 15° posto

15° giro - Verstappen Alonso Ocon Sainz Hamilton Leclerc Gasly Russell Tsunoda Norris Piastri DeVries Albon Bottas Sargeant Magnussen Stroll Perez Zhou Hulkenberg

14° giro - Verstappen +5"6 Alonso + 17"1 Ocon +18"2 Sainz +20" Hamilton +21" Leclerc

Dal team Aston Martin informano Alonso che le pressioni delle gomme sono ok

Alonso mette in allarme il team Aston Martin segnalando una possibile foratura.

Ocon gira mediamente mezzo secondo più lento e sta creando un trenino alle sue spalle

Il flap dell'ala anteriore, parte sinistra, si è staccato dalla Ferrari di Sainz e potrebbe proseguire così

11° giro - Sainz si avvicina a Sainz, all'uscita del tunnel però è troppo vicino e danneggia l'ala anteriore urtando l'Alpine

10° giro - Verstappen aumenta a 2"9 il vantaggio su Alonso, Ocon perde ancora ed è a 12" dal leader, ma Sainz alle sue spalle non sembra in grado di attaccarlo. A 2"2 da Sainz c'è Hamilton che contiene Leclerc

7° giro - Verstappen porta a 2"4 il vantaggio su Alonso +7"5 Ocon +8"7 Sainz +10"1 Hamilton +11" Leclerc poi Gasly Russell Tsunoda e Norris in top 10

2° giro - Verstappen conduce con 1"5 su Alonso e 3"3 su Ocon, poi Sainz Hamilton Leclerc Gasly Russell Tsunoda Norris Piastri DeVries Albon Bottas Sargeant Magnussen Stroll Perez Zhou Hulkenberg

Ai box Zhou Hulkenberg e anche Perez che montano gomme dure per arrivare al traguardo

Un po' di bagarre dietro con Stroll che urta le barriere

Partenza regolare con Verstappen davanti ad Alonso Ocon Sainz Hamilton e Leclerc

Si sta completando lo schieramento che vedrà ultimo Perez

Liberata la griglia di partenza dagli ospiti, tra cui spiccava il calciatore Neymar, pronti per il giro di formazione

Con le gomme medie Verstappen, Ocon Hamilton Tsunoda Norris DeVries Albon Sargeant Hulkenberg e Perez. Con le dure Alonso Sainz Leclerc Gasly Russell Piastri Stroll Bottas Magnussen

Un solo pilota parte con le gomme soft: Zhou

Gp Monaco, la diretta - Ci sono quattro titoli iridati nella prima fila del GP di Monaco. Quattro mondiali appartenenti a piloti di due diverse generazioni. In pole, Max Verstappen con la Red Bull-Honda, 25 anni, autore di un giro strepitoso nella qualifica di sabato e campione nel 2021-2022, mentre sulla seconda piazzola si accomoderà Fernando Alonso, 41 anni, campione nel 2005-2006 quando la Renault era diretta da Flavio Briatore. Oggi Alonso, dopo un lungo percorso che lo aveva anche portato lontano dalla F1 per tentare nuove avventure come la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans (conquistata due volte), la 24 Ore di Daytona (vinta) e la Dakar, ha confermato per l'ennesima volta che l'età conta ben poco se il talento è immenso e la voglia di continuare a correre non cala mai. Dopo due anni con l'Alpine-Renault, ha trovato nella Aston Martin-Mercedes il mezzo con cui tornare sul podio e sognare il ritorno alla vittoria, ne conta 25 e la sua ultima volta fu nel 2010 a Singapore con la Ferrari.

E' la prima volta che Verstappen e Alonso si dividono la prima fila. Quest'anno, lo spagnolo si era qualifica secondo a Jeddah e Miami, ma poco più avanti di lui c'era Sergio Perez in pole. Il messicano invece, partirà clamorosamente ultimo per un banale errore nel Q1 che avrà conseguenze pesantissime sulla classifica generale del campionato che ora lo vede secondo a 14 punti da Verstappen. Divari che questa sera potrebbe essere ancora più ampio. In seconda fila, ci sarà Carlos Sainz con la Ferrari, quarto in qualifica, ma davanti a lui si è piazzato un incredibile Esteban Ocon con l'Alpine-Renault. Il francese a Monaco ha fatto la differenza. Charles Leclerc aveva colto il terzo tempo ieri, ma è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Lando Norris nel Q3. Un errore grave non del pilota, ma del team, che non lo ha avvisato in tempo dell'arrivo del pilota della McLaren in uno dei punti più pericolosi, sotto il tunnel. In terza fila con Leclerc c'è Lewis Hamilton con la Mercedes.

Alle 15 la partenza