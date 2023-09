GP di Monza, prove libere 1: Verstappen detta il passo, ma la Ferrari lo segue con Sainz, Leclerc quarto

Dall'Olanda all'Italia, la Formula 1 ha attraversato l'Europa per arrivare a Monza. In soli due giorni, dopo che i camion hanno affrontato il lungo viaggio, le varie squadre hanno allestito in tempo le hospitality e tutto quel che serve nel paddock lavorando giorno e notte. Con il GP di Imola cancellato lo scorso maggio per l'alluvione che ha colpito la Romagna e la stessa cittadina che ospita il circuito Enzo e Dino Ferrari, è la prima volta che le monoposto di F1 accendono i motori in Italia. In quello che è chiamato il tempio della velocità, sul rettifilo di arrivo si raggiungono anche i 320 orari, Max Verstappen non si è smentito e nel primo turno di prove libere ha segnato il primo tempo con la Red Bull-Honda. Ma la Ferrari, che per l'occasione ha portato alcune novità nel fondo, è vicinissima con Carlos Sainz secondo a 46 millesimi mentre Charles Leclerc è quarto a 177 millesimi dal leader. In mezzo alle due SF23 si è inserita la seconda Red Bull di Sergio Perez.

È stata una sessione relativamente tranquilla, senza uscite di pista, incidenti, errori particolari. Qualche dritto si è verificato alla prima variante, come spesso accade, ma tutto sotto controllo. La Mercedes, che proprio ieri ha confermato fino al 2025 Lewis Hamilton e George Russell, è quinta con il giovane inglese e ottava con il sette volte campione del mondo. Buon inizio per la Aston Martin-Mercedes, sesta con Fernando Alonso mentre la McLaren-Mercedes, che in questo periodo della stagione è sempre molto convincente in qualifica, per ora è settima con Lando Norris e 11esima con Oscar Piastri. Positivo il 13esimo posto di Liam Lawson, che in Alpha Tauri continua a sostituire l'infortunato Daniel Ricciardo. Sulla seconda Aston Martin ha guidato in questa sessione il tester brasiliano Felipe Drugovich (campione F2 nel 2022) che ha utilizzato la monoposto di Lance Stroll.