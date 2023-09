GP di Monza, prove libere 2: Sainz esalta i tifosi ferraristi segnando il primo tempo, Norris secondo, Leclerc sesto

Un Carlos Sainz in grande spolvero si è preso il primo tempo della seconda sessione libera del venerdì del GP d'Italia Monza. Al volante di una Ferrari che è risultata velocissima sui lunghi rettifili del tracciato brianzolo, Sainz ha guidato senza esitazioni chiudendo la giornata col tempo di 1'21"355. Vicinissimo a lui, Lando Norris con la McLaren-Mercedes che dopo una prima sessione attendista, ha mostrato il proprio valore confermando i progressi della MCL60 evidenziati nelle ultime qualifiche. Norris, nonostante un piccolo errore alla Prima Variante, è risultato a soli 19 millesimi da Sainz. La Red Bull-Honda ha piazzato Sergio Perez in terza posizione, poi il messicano è volato fuori alla Parabolica rimanendo bloccato nella ghiaia. Max Verstappen ha terminato soltanto quinto, arrabbiato per il traffico incontrato nel suo giro migliore.

Tra le due Red Bull, l'altra McLaren del bravissimo rookie Oscar Piastri, quarto. Giornata non troppo esaltante per Charles Leclerc, appena sesto a 361 millesimi dal compagno Sainz. Buone notizie per la Williams-Mercedes, settima con Alexander Albon davanti a Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che rispetto al mattino ha fatto qualche passo indietro e il suo compagno Lance Stroll non ha neanche un tempo, costretto a fermarsi lungo il percorso per un problema alla power unit. Male la Mercedes, nona con George Russell e appena 17esima con Lewis Hamilton, in crisi con il set-up della sua vettura. Bello slancio per la Haas-Ferrari che si ritrova decima con Nico Hulkenberg e 11esima con Kevin Magnussen. Subito dopo, la Sauber Alfa Romeo-Ferrari di Valtteri Bottas. Inizio in salita per la Alpine-Renault.