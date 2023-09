GP di Singapore, prove libere 3: Ferrari sempre al comando con Sainz, Verstappen quarto

C'è sempre lui al comando della classifica, Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha lasciato il segno anche nel terzo turno libero segnando il giro più veloce in 1'32"065 mentre Charles Leclerc ha concluso quinto in 1'32"381 con qualche piccolo errore di troppo. Riuscirà la Ferrari a rimanere in testa anche nella qualifica? Impossibile rispondere anche perché i rivali non stanno a guardare.

La Red Bull-Honda continua a non ingranare, almeno secondo Max Verstappen che ha passato il tempo a litigare via radio con il suo ingegnere Marco Lambiase. L'olandese lamenta di avere problemi di aderenza ("Non stiamo facendo una gara di drifting", ha detto) e di un comportamento anomalo nelle scalate e anche nella salita delle marce. Problemi reali o soltanto nervosismo quello di Verstappen? Che poi alla fine ha accorciato, rispetto a ieri, il divario da Sainz a soli 3 decimi. E l'impressione è che possa essere tranquillamente della partita nella lotta per la pole.

Per il momento però, gli avversari più pericolosi per la Ferrari sembrano essere la Mercedes e la McLaren-Mercedes. George Russell ha infilato una serie di eccellenti giri ed ha colto il secondo crono in 1'32"134, a 69 millesimi dallo spagnolo. Lando Norris, invece, è terzo in 1'32"303, più lontano quindi con un divario di 238 millesimi. Ha faticato più del previsto Lewis Hamilton, sesto in 1'32"535, e anche Oscar Piastri che a Singapore fino ad ora non è riuscito ad esprimersi sui livelli del compagno Norris. Che però, ha una nuova ala posteriore.

Ancora una buona prova per la Haas-Ferrari che ha Nico Hulkenberg nono e Kevin Magnussen 11esimo. Tra di loro si è inserito Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda mentre Liam Lawson è 16esimo dopo anche un testacoda. Sempre in difficoltà l'Alpine-Renault, l'Aston Martin-Mercedes che nel secondo turno di venerdì pareva aver trovato il passo, in questa sessione è precipitata e Fernando Alonso è soltanto 13esimo. Fatica più del dovuto anche la Williams.

Sabato 16 settembre 2023, libere 3

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"065 - 23 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'32"134 - 20

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"303 - 17

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"378 - 21

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"381 - 25

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'32"535 - 18

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"730 - 18

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"784 - 20

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'32"896 - 18

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"945 - 18

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"970 - 16

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'32"979 - 19

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"051 - 19

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"126 - 23

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'33"351 - 19

16 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"357 - 19

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'33"370 - 15

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'33"540 - 26

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'33"637 - 24

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'33"708 - 16