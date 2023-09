Gp Singapore, prove libere 2: scintille Ferrari, Sainz il più veloce davanti a Leclerc. Red Bull in affanno

Come accaduto a Monza la scorsa settimana, è Carlos Sainz il più veloce della giornata di prove libere a Singapore. La Ferrari si conferma leader dopo che nel primo turno era stato Charles Leclerc a prendersi il primo posto. Ma nella seconda sessione, disputata con le luci artificiali, è emerso Sainz con 1'32"120 mentre il monegasco si è piazzato secondo a 18 millesimi. Ferrari in gran spolvero dunque, con la Red Bull-Honda che appare in affanno. Nonostante i vari tentativi compiuti, Max Verstappen non ha fatto meglio dell'ottava posizione, arrabbiandosi anche, mentre Sergio Perez ha fatto leggermente meglio chiudendo settimo. Notevole il divario da Sainz: Perez ha rimediato 692 millesimi, Verstappen 732.

GP di Singapore, prove libere 1: la Ferrari inizia bene con Leclerc e Sainz al comando

Ad avvicinare la Ferrari ci ha così pensato George Russell con la Mercedes, terzo a 235 millesimi. La Mercedes si è rivelata particolarmente veloce ed ha piazzato Lewis Hamilton al quinto posto. Il sette volte iridato, ha però sofferto un distacco dal compagno di squadra di due decimi. Tra le due Mercedes si è inserita una Aston Martin-Mercedes che sembra essere tornata brillante dopo un primo turno non radioso. A portarla in quarta posizione ci ha pensato il solito Fernando Alonso mentre Lance Stroll continua il suo momento negativo ed è appena 14esimo a un secondo dallo spagnolo.



La McLaren-Mercedes di Lando Norris è sesta a mezzo secondo da Sainz mentre in top 10 è entrata la Haas-Ferrari di Kevin Magnussen, non particolarmente brillante nelle ultime apparizioni, e un buon Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari. La Haas appare particolarmente ben bilanciata considerando anche l'11esimo tempo di Nico Hulkenberg, più attardata l'altra Sauber con Guan Yu Zhou 17esimo. Notte fonda in casa Alpine-Renault mentre l'Alpha Tauri-Honda, dopo il buon exploit di Yuki Tsunoda nel primo turno, ha il rookie Liam Lawson 12esimo il quale continua a stupire e a non far rimpiangere troppo Daniel Ricciardo, fermo per l'ormai nota frattura alla mano sinistra.

Venerdì 15 settembre 2023, libere 2

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'32"120 - 26 giri

2 - Charles Lecerc (Ferrari) - 1'32"138 - 27

3 - George Russell (Mercedes) - 1'32"355 - 25

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"478 - 25

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'32"585 - 23

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"711 - 23

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"812 - 23

8 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"852 - 23

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"017 - 25

10 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'33"105 - 24

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'33"139 - 22

12 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"285 - 27

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'33"361 - 25

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"390 - 25

15 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'33"461 - 23

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'33"477 - 27

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'33"575 - 25

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'33"824 - 24

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'34"327 - 28

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"558 - 5