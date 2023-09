GP di Singapore, prove libere 1: la Ferrari inizia bene con Leclerc e Sainz al comando

Eccellente avvio di fine settimana a Singapore per la Ferrari. Dopo la bella prestazione di Monza, con la pole ottenuta da Carlos Sainz, poi terzo al traguardo del GP italiano con Charles Leclerc quarto, il team italiano si conferma al vertice anche sulle insidiose vie cittadine di Marina Bay. La Ferrari si è presa, nel primo turno libero, le prime due posizioni con Leclerc davanti a tutti in 1'33"350 e Sainz in 1'33"428, tempi ottenuti con le gomme soft, come del resto i suoi avversari.

Max Verstappen per ora è terzo con la Red Bull-Honda ed ha rimediato un distacco di 126 millesimi da Leclerc. Soltanto settimo invece, Sergio Perez con la seconda RB19. Chi è apparso in gran forma è stato Lando Norris, con una McLaren-Mercedes che ha portato a Singapore alcune novità aerodinamiche. Dietro al pilota inglese, le due Mercedes con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra George Russell. Inizialmente a 8 decimi dalla vetta, Hamilton e Russell hanno poi nettamente migliorato le rispettivie prestazioni.

Ancora fa fatica la Aston Martin-Mercedes, ottava con Fernando Alonso e 11esima con Lance Stroll. Bello slancio per l'Alpha Tauri-Honda, nona con Yuki Tsunoda. Nel team con base a Faenza c'è sempre Liam Lawson, 16esimo, al posto di Daniel Ricciardo, presente al muretto box e ancora fermo per via della frattura alla mano sinistra rimediata a Zandvoort nel secondo turno libero.

Venerdì 15 settembre 2023, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"350 - 25 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"428 - 24

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'33"476 - 22

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"522 - 24

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"540 - 21

6 - George Russell (Mercedes) - 1'33"695 - 25

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'33"725 - 22

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"974 - 28

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"042 - 25

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"066 - 24

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"568 - 25

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'34"639 - 23

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"657 - 19

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'34"802 - 25

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'34"887 - 23

16 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"894 - 27

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'34"985 - 22

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'35"456 - 25

19 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'35"474 - 22

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'35"778 - 24