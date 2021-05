GP Spagna, LIVE: Hamilton contro Verstappen, il duello si ripropone. Ferrari punta al podio

Via al giro di ricognizione. Solo un pilota non parte con gomme soft. E' Raikkonen che scatta con Pirelli medie.

Sono ancora loro due, Lewis Hamilton con la Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull-Honda (che oggi festeggia i 100 Gran Premi disputati in F1 proprio mentre ieri l'inglese ha colto le 100 pole in carriera) a tenere alta l'attenzione. Molto, sul circuito di Montmelò, 30 km a nord di Barcellona, si deciderà alla prima curva dopo il via. Il tracciato catalano infatti, non offre molti punti per il sorpasso. Verstappen, che parte al fianco di Hamilton, farà di tutto per imboccare per primo la variante iniziale, ma attenzione anche a Valtteri Bottas che scatta dalla terza piazzola della seconda fila. Il finlandese infatti, potrà trarre grande vantaggio dalla scia che prenderà nel lungo rettifilo che porta alla prima curva e non è escluso che possa addirittura prendere la testa della corsa. Buoni propositi li coltiva anche la Ferrari, con uno splendido Charles Leclerc quarto in griglia di partenza, mentre Carlos Sainz è in terza fila, sesta piazza. Tra le due Rosse, c'è l'Alpine-Renault di Esteban Ocon, vettura sempre più competitiva. La Ferrari dovrà fare attenzione anche alle due McLaren-Mercedes di Daniel Ricciardo (settimo) e Lando Norris (nono), mentre si prevede che Sergio Perez, con la seconda Red Bull-Honda, solo ottavo in qualifica per un problema alla spalla, possa recuperare abbastanza velocemente.