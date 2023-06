GP di Spagna, prove libere 1: dominio Red Bull con Verstappen e Perez, Ferrari porta novità aerodinamiche

Da Montecarlo a Montmelò in pochi giorni. La F1 vive ritmi frenetici e trova il circuito che per anni è stato il banco di prova del Mondiale per via dei test che si svolgevano nel mese di febbraio. Ma quest'anno le prove si sono svolte soltanto a Sakhir e per tutti vi sarà la novità della curva finale, divenuta molto veloce, come una volta, in quanto è stata tolta la chicane che concludeva il tratto del "Motodrom".

Neanche a dirlo, davanti a tutti si sono portate le due Red Bull-Honda. A Max Verstappen e Sergio Perez è stato deciso di montare praticamente due nuove power unit, le seconde di quattro. Verstappen ha "strappato" portandosi sul tempo di 1'14"606 e lasciando il suo compagno molto lontano, a quasi 8 decimi: 1'15"374. Esteban Ocon, sull'onda dell'entusiasmo del podio monegasco, si è preso la terza prestazione con la Alpine-Renault in 1'15"418 mentre quarto ha stupito Nyck De Vries con l'Alpha Tauri-Honda.

Pierre Gasly è risultato quinto con la seconda Alpine davanti alla Haas-Ferrari di Kevin Magnussen. Molta attenzione per la Ferrari che ha portato sulla monoposto di Carlos Sainz una serie di modifiche riguardanti le pance. Lo spagnolo per ora è nono appena dietro a Charles Leclerc, che guida la SF-23 classica. Una comparazione necessaria, poi si vedrà come proseguire nel corso del fine settimana.

Molta attesa anche per la W14 Mercedes estremamente sviluppata, la versione B come la chiamano, che ha debuttato a Montecarlo. Ma è su questo tracciato che si capirà il vero valore del lavoro svolto dagli ingegneri di Toto Wolff. La Pirelli ha fatto provare a quattro piloti una gomma inedita che verrà utilizzata a Silverstone. L'hanno usata Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Guan Yu Zhou e Lando Norris, buon 11esimo. L'inglese della McLaren ha una nuova power unit, la terza da inizio campionato.

Venerdì 2 giugno 2023, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'14"606 - 32 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'15"374 - 32

3 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'15"418 - 28

4 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'15"504 - 27

5 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'15"545 - 27

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"547 - 24

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'15"689 - 22

8 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"694 - 28

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'15"726 - 27

10 - George Russell (Mercedes) - 1'15"753 - 32

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"783 - 25

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'15"845 - 29

13 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'15"906 - 24

14 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'15"915 - 27

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"939 - 25

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'15"978 - 24

17 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'16"353 - 26

18 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'16"461 - 28

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'16"506 - 30

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"630 - 28