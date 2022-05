GP Spagna, prove libere 3: c'è sempre Leclerc davanti, Red Bull e Mercedes vicinissime

Tre su tre. Le tre sessioni di prove libere del GP di Spagna sono state dominate da Charles Leclerc. Nella terza sessione, sempre un utile banco di prova per la qualifica, il leader del mondiale ha concluso in prima posizione con il tempo di 1'19"772, leggermente più alto dell'1'19"670 del secondo turno. Al secondo posto è spuntata la Red Bull-Honda di Max Verstappen, 1'19"844, a 72 millesimi, poi ecco le due Mercedes a conferma che la prestazione di venerdì non era un bluff. George Russell è terzo con 1'19"920, subito dietro Lewis Hamilton in 1'20"002, poi solo quinto Carlos Sainz in 1'20"129. Cinque piloti in 357 millesimi e senza dubbio Ferrari e Red Bull devono iniziare a preoccuparsi per questo ritorno al vertice della Mercedes. La lotta per la pole è quanto mai aperta.

Un gradino sotto, Sergio Perez che non sembra ancora aver trovato il giusto feeling con la Red Bull. Il messicano è sesto in 1'20"260 ed è insidiato dalla McLaren-Mercedes di Lando Norris, settimo. La MCL36 ha "indossato" numerose novità tecniche, ma il salto di qualità stile Mercedes non si è visto. E Daniel Ricciardo continua a soffrire, solo 11esimo. Chi invece ha trovato il giusto ritmo è stato Kevin Magnussen, ottavo a precedere la Sauber Alfa Romeo-Ferrari del solido Valtteri Bottas. Chiude la top 10 l'Alpine-Renault di Esteban Ocon, Fernando Alonso è 13esimo. Sebastian Vettel ha segnato il 12esimo tempo con la "nuova" Aston Martin-Mercedes ed ha lasciato a ben 6 decimi Lance Stroll.

Problemi ai freni posteriori, che hanno anche preso fuoco, per Mick Schumacher. Il tedesco della Haas è riuscito a tornare ai box dove lo attendevano i meccanici pronti con gli estintori. Schumacher ha compiuto appena 4 giri. Ancora peggio è andata a Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda, neanche un tempo realizzato per problemi tecnici.

Sabato 21 maggio 2022, libere 3

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"772 - 23 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"844 - 12

3 - George Russell (Mercedes) - 1'19"920 - 16

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"002 - 18

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"129 - 23

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'20"260 - 19

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"403 - 18

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"646 - 21

9 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"781 - 24

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'20"882 - 18

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'20"910 - 17

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"944 - 24

13 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'20"981 - 17

14 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"201 - 19

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'21"449 - 22

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"520 - 23

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'21"572 -18

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'22"419 - 18

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'25"467 - 4

20 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - no time - 1