Hamilton rimette le cose a posto nel 2° turno libero di Silverstone, Vettel rompe la power unit

Lewis Hamilton ha subito risposto a Valtteri Bottas nel secondo turno libero del GP 70° Anniversario del Mondiale F1. Il leader della classifica iridata ha siglato il crono di 1'25"606, ma Valtteri Bottas gli rimane in scia col tempo di 1'25"782. Come la scorsa settimana, a Silverstone la Mercedes evidenzia una netta superiorità rispetto alla concorrenza e non poteva certo essere diversamente. A sorpresa, al terzo posto si è issata la Renault di Daniel Ricciardo, che nel precedente turno aveva sofferto. L'australiano ha realizzato il tempo di 1'26"421 confermando quanto di buono mostrato nel GP di Gran Bretagna di domenica scorsa, quando la Renault ha ottenuto il suo secondo miglior risultato con entrambe le RS20 dal rientro in F1 nel 2016. Appare normale la Red Bull-Honda, soltanto quarta con Max Verstappen in 1'26"437 mentre Alexander Albon prosegue ad attirare su di sè qualche perplessità di troppo essendo appena undicesimo.

La Racing Point-Mercedes ha risposto bene in pista alle critiche e alle polemiche alla quale è sottoposta in queste ore. Multata dalla FIA di 400mila euro, le sono stati tolti anche 15 punti nella classifica costruttori in quanto ritenuta colpevole nel GP della Stiria di aver impiegato i condotti dei freni anteriori in tutto e per tutto simili alla Mercedes W10. Decisione, quella della FIA, che lascia aperte diverse interpretazioni e vedremo se la Racing Point presenterà appello. Intanto, Lance Stroll ha colto un buon quinto tempo davanti al compagno Nico Hulkenberg. La Ferrari è settima con Charles Leclerc, ma ad 1"2 da Hamilton. Il divario di stamane era di 9 decimi... Sebastian Vettel è quattordicesimo e nel finale del turno si è dovuto fermare per un grave problema alla power unit. Decisamente un brutto momento quello del pilota tedesco e che si protrae dallo scorso Gran Premio. In risalita la McLaren-Renault con entrambi i piloti in top 10, chiusa da Esteban Ocon con la seconda Renault. Ai margini della decima posizione, le due Alpha Tauri-Honda. Antonio Giovinazzi, che nella prima sessione non ha girato per lasciare la sua monoposto a Robert Kubica, ha imitato Vettel fermandosi lungo il tracciato per una noia alla power unit, o al cambio, a pochi secondi dalla bandiera a scacchi.

Venerdì 7 agosto 2020, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"606 - 22 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'25"782 - 22

3 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'26"421 - 29

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"437 - 15

5 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'26"501 - 24

6 - Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) - 1'26"746 - 26

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'26"812 - 32

8 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'26"867 - 26

9 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'26"918 - 24

10 - Esteban Ocon (Renault) - 1'26"928 - 25

11 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'26"960 - 25

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"002 - 33

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"128 - 31

14 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'27"198 - 31

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'27"294 - 28

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'27"320 - 31

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"535 - 30

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'27"582 - 28

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'27"683 - 32

20 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"955 - 26