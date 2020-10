Debutto rinviato per Schumacher jr, il maltempo impedisce lo svolgimento del 1° turno libero del Nurburgring

Il tanto atteso debutto di Mick Schumacher in un Gran Premio, seppur limitato al solo primo turno libero del venerdì, non si è verificato. A bloccarlo è stato il maltempo che si è impossessato del circuito del Nurburgring, sede del GP dell'Eifel. La pioggia e la nebbia non hanno permesso a nessun pilota di entrare in pista per il divieto della direzione gara per motivi di sicurezza. La nebbia infatti, ha impedito all'elicottero di soccorso di decollare in caso di necessità. Si è atteso fino all'ultimo, ma il meteo è stato inclemente. E' quindi saltato il debutto in una sessione ufficiale di un Gran Premio di Mick Schumacher, che doveva guidare l'Alfa Romeo-Ferrari di Antonio Giovinazzi. Fermo ai box anche l'altro rookie del giorno, Callum Ilott, atteso sulla Haas.