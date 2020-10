Il ritorno di Fernando Alonso: oggi in pista a Barcellona con la Renault 2020

Fernando Alonso è in pista. A un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione in F1, nel test di Sakhir con la McLaren che svolse il 2-3 aprile 2019 dopo avere lasciato il Mondiale a fine 2018, il pilota spagnolo è tornato al volante di una monoposto di F1. E lo ha fatto sul circuito amico di Montmelò (sul quale ha vinto nel 2006 proprio con la Renault e nel 2013 con la Ferrari) guidando la Renault RS20, quella di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, sfruttando la possibilità di percorrere 100 km concessa dal cosiddetto "filming day". Alonso ha già percorso qualche giro, ma test più sostanziosi saranno organizzati dalla Renault con la vettura del 2018 e in questo caso non vi sarà alcuna limitazione nel chilometraggio. Intanto, è già importante per Alonso conoscere l'attuale monoposto Renault, fresca del primo podio da quando è tornata direttamente in F1.