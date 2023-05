Imola, il circuito invaso dall'acqua: preoccupa il fiume Santerno. Il Gp è a rischio?

Il Santerno è il fiume che scorre a fianco dell’autodromo di Imola. E quel fiume che spesso è usato come sinonimo del circuito fa molta paura a causa delle piogge torrenziali incessanti che dalla scorsa settimana hanno iniziato a colpire sempre più la città di Imola in maniera significativa, ed oggi la situazione intorno all’Enzo e Dino Ferrari ha iniziato a destare preoccupazione. La Protezione Civile ha disposto l’evacuazione del paddock nell’autodromo «Enzo e Dino Ferrari» di Imola, nel Bolognese. La decisione è stata presa in modo precauzionale, considerata la piena del fiume Santerno che scorre a ridosso dell’autodromo. Nessun allagamento, quindi, ma le autorità continuano a monitorare la situazione. Viste le attuali condizioni e le previsioni meteorologiche al momento non sembra a rischio il Gran Premio di Formula 1, che si terrà dal 19 al 21 maggio, ma la situazione meteorologica è in continua evoluzione. Nel pomeriggio di oggi il comune ha deciso di chiudere alcune strade vicino all’impianto. In particolare è stato bloccato il traffico lungo via Tiro a Segno nel tratto che scorre parallelo alla pista, lungo la riva opposta del fiume, e che porta sul ponte della Tosa, vicino all’omonima curva, anch’esso chiuso al traffico.

L'autodromo è in pratica circondato dall'acqua. Molte delle aree verdi e dei campi che normalmente vengono usate come parcheggio in occasione dei gran premi, sono allagati e non saranno sicuramente agibili nei giorni della competizione. Anche il prato che ospiterà il pubblico nella collinetta della Tosa, uno dei punti di osservazione più ambiti, assomiglierà più ad un pantano che ad una tribuna privilegiata quando le monoposto di Formula 1 inizieranno a dare spettacolo. Inoltre, per precauzione, sono stati evacuati i locali di alcune attività commerciali situate sotto le terrazze box e la sala stampa dell'autodromo, fra le quali la società turistica IF che ospita i simulatori delle F1, book store e gadget dell'autodromo.