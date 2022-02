Aston Martin presenta la nuova AMR22 per Stroll e Vettel. E' caccia al quarto posto perduto

La Aston Martin AMR22 è la seconda monoposto di F1 della nuova generazione tecnica a essere presentata. La prima era stata la Haas, poi era toccato alla Red Bull, ma si è trattato di un bluff in quanto è stata usata la show-car della FOM ridipinta in fretta e furia con i colori aziendali. La Aston Martin invece, non ha avuto remore nel mostrare la nuovissima e luccicante AMR22. Sicuramente ancora dovrà essere perfezionata nei 12 giorni che la separano dai primi test collettivi di Barcellona, ma intanto la squadra britannica ha mostrato le proprie carte.

C'è però, un 2021 da cancellare. La stagione scorsa infatti, per il team Aston Martin si è rivelata sotto le aspettative. Il rientro del marchio britannico in F1, splendida operazione portata a termine dal titolare della squadra Lawrence Stroll assieme a quella dell'arrivo di Sebastian Vettel, non ha portato i risultati sperati. La Aston Martin si è piazzata settima nella classifica costruttori con appena 77 punti ottenuti in 22 gare, un bel passo indietro rispetto al 2020 quando con il nome di Racing Point il team con base a Silverstone aveva conquistato un bel quarto posto e un totale di 195 punti su 17 Gran Premi disputati. Il miglior risultato 2021 lo ha ottenuto Vettel, secondo a Baku, mentre Lance Stroll non ha fatto meglio della sesta piazza a Losail.

La AMR21 ha sofferto i problemi della Mercedes, di cui era una spudorata copia nel 2020, relativi al cambio di regolamento tecnico adottato alla vigilia della scorsa stagione. Ma mentre il team di Toto Wolff ha saputo recuperare il terreno perduto, in Aston Martin ci si è avvitati su se stessi non trovando una via di uscita. Con la AMR22 si cercherà, si dovrà, fare decisamente meglio e ritrovare la quarta piazza del 2020. Intanto, va sottolineato il cambio al timone: Omar Szafnauer, storica presenza nel team fin dai tempi della Force India, ha lasciato la Aston Martin e il suo posto è stato preso da Mike Krack, già con la Sauber BMW in F1, poi sempre per il costruttore tedesco impegnato negli ultimi anni nel mondo Gran Turismo. Da segnalare l'arrivo del nostro ingegnere Luca Furbatto, in uscita dalla Sauber Alfa Romeo, che va ad aggiungersi a uno staff tecnico che appare ben rinforzato e che vede sempre Andy Green nel ruolo di capo progettista.

La AMR22 a motore Mercedes, che mantiene il colore verde scuro che caratterizza la Casa automobilistica ed è una vera nuova monoposto (non la farsa Red Bull), è stata mostrata al mondo nel migliore dei modi. Non una fredda presentazione online, ma un evento con tanto di invitati e collegamento in streaming. Ovviamente non sono cambiati i piloti. Vettel ha ampiamente sposato il progetto Aston Martin con grande entusiasmo già dallo scorso anno e le voci di un suo possibile ritiro alla fine della scorsa stagione erano quanto mai inesatte.

Per Vettel sarà la 17esima stagione in F1 e all'attivo ha 279 Gran Premi disputati, 4 campionati del mondo vinti, 53 successi, 57 pole, un totale di 122 podi ed è partito dalla prima fila 101 volte. Stroll ha debuttato in F1 nel 2017, ha corso 100 gare e a oggi può vantare una pole e tre podi oltre che due partenze dalla prima fila. PIlota di riserva, Nico Hulkenberg, che non ha certo bisogno di presentazioni. Tra gli sponsor, si nota la presenza della compagnia petrolifera araba Aramco, ma spicca anche il marchio della birra Peroni Nastro Azzurro ora del gruppo giapponese Asahi Breweries.