La McLaren cerca il salto di qualità con la MCL38 e le promesse Norris e Piastri

Messa lì, in un angolo della bella sede di Woking, la McLaren ha presentato al mondo la monoposto del 2024 per i piloti Lando Norris ed Oscar Piastri. Si chiama MCL38 e l'obiettivo neanche tanto nascosto è quello di poter andare a infastidire i colossi Red Bull, Ferrari e Mercedes. Forte del quarto posto ottenuto in classifica costruttori al termine dello scorso campionato, la scuderia di Zak Brown spera di proseguire lo slancio positivo raggiunto nella seconda parte del 2023 che è stato un anno caratterizzato da due fasi ben distinte. L’avvio lento e claudicante, ben lontano dalla zona podio, non ha scoraggiato la McLaren che sotto la guida del Team Principal Andrea Stella, ha risalito costantemente la china. Complice i continui sviluppi apportati sulla MCL60, sia Norris che Piastri nella seconda metà di stagione sono saliti con una buona frequenza sul podio terminando la stagione, rispettivamente, al sesto e nono posto.

Pur se con qualche piccola variazione nella livrea, sulla MCL38 è stata confermata la classica colorazione arancio papaya. A differenza della MCL60, che lo scorso anno ha segnato un vero e proprio punto di rottura col recente passato, la nuova monoposto sembra piuttosto un’evoluzione. Spinta dalla Power Unit Mercedes, la MCL38 presenta un muso più corto e dei fianchi che seguono la filosofia Red Bull. In McLaren hanno preferito andare sul sicuro anche a livello meccanico, confermando la sospensione anteriore pull rod e posteriore push rod.

Conclusa positivamente la stagione di rodaggio, in McLaren puntano a confermarsi tra i primi cinque team in F1. Obiettivo non facile perché sia Aston Martin che Alpine premono per salire a ridosso della zona podio. A Woking puntano anche sui loro piloti che, nonostante la giovane età, formano una coppia affiatata e competitiva. Forte dell’estensione del contratto, Norris è ormai un punto fermo in McLaren, mentre Piastri si è rivelato il miglior esordiente della scorsa stagione. L’obiettivo per entrambi è quello di conquistare la prima vittoria in Formula 1.