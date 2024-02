Lavori in pista per un tombino, salta pausa test in Barhein. Bene la Ferrari di Sainz a metà dell’unica sessione di prove

Salta la pausa tra la sessione mattutina e quella pomeridiana nei test di Formula 1 in Barhein. Al mattino l’ennesimo tombino saltato ha costretto gli organizzatori ad effettuare dei lavori in pista. Per non perdere tempo è stato così deciso di non effettuare la sosta ed eseguire una unica lunga sessione di prove. Bene la Ferrari con Carlos Sainz al mattino che sta per lasciare il posto a Charles Leclerc. Ancora problemi alla frizione per la McLaren che ha effettuato pochi giri. Attesa per la Red Bull di Max Verstappen.