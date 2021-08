Le Ferrari 488 dominano le classi Pro e Am della GTE alla 24h di Le Mans. Delusione per Fisichella

LE MANS – La scuderia Af Corse ha regalato una doppia soddisfazione a John Elkann, presidente di Ferrari che ha dato il via all'edizione 2021 della 24h di Le Mans e che si aspetta molto dall'atteso rientro, nel 2023, nella nuova classe regina della competizione, quella riservata alla Hypercar. Il team ha centrato una doppia affermazione nelle classi Lmgte Pro e Lmgte Am.

Nella prima hanno vinto James Calado, Alessandro Pier Guidi e Côme Ledogar al volante della 488 Gte Evo gommata Michelin. Si sono piazzati ventesimi assoluti con 345 giri, 26 in meno rispetto a quelli percorsi dalla Toyota Gr010 Hybrid. Tutt'altro che perfetto in avvio, una volta passato al comando il terzetto di ferraristi non ha praticamente più sbagliato. Nella classifica parziale ha preceduto di quasi 42 secondi la Chevrolet Corvette pilotata da Antonio Garcia, Jordan Taylor e Nicky Catsburg e di un giro la Porsche 911 Srs 19 di Kevin Estre, Neal Jani (uno che ha già vinto la Le Mas assoluta) e Michael Christensen. La corsa verso il podio dell'altro equipaggio di Maranello (Daniel Serra, Miguel Molina e Sam Bird) è stata fermata da un problema a una sospensione prima e da uno pneumatico poi.

La stessa Ferrari 488 Gte Evo, sempre con pneumatici francesi, si è imposta anche nella categoria Lmgte Am con François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera. Il margine (oltre 100 secondi) con cui il terzetto schierato dalla Af Corse si è imposto sulla Aston Martin della Tf Sport affidata a Felipe Fraga, Ben Keating e Dylan Perera non chiarisce la sfida di alto livello fra i due equipaggi.

Da Matteo Cressoni, Rino Mastronardi e Callum Illot è anche arrivato il terzo posto di un'altra Ferrari, quella della Iron Lynx. Fra i grandi delusi della corsa c'è sicuramente Giancarlo Fisichella, che con l'altra Ferrari della Af Corsa, la numero 54, aveva sperato in qualcosa di meglio, molto meglio. Ma assieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci si è dovuto accontentare del 39esimo posto assoluto dopo che la vettura aveva rimediato un problema nella mattinata di domenica.