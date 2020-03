Le ultime proposte per salvare il Mondiale F1: correre anche nel mese di gennaio 2021

Liberty Media non si arrende e sta cercando ogni soluzione possibile per far svolgere il Mondiale F1 2020. L'amministratore delegato Chase Carey e i suoi fidi collaboratori stanno valutando la situazione del Coronavirus nel mondo ogni giorno e se al momento l'espansione del Covid-19 è sempre più preoccupante, si prova comunque a pensare al futuro. Liberty Media è in continuo contatto con i dieci team principal che animano il campionato e una delle ultime proposte è quella di rompere i tradizionali schemi ampliando la stagione 2020 anche nel mese di gennaio 2021. Vedremo quindi gare contraddistinte dalla pioggia e dal freddo invernale? O si andrà in Paesi dove in dicembre e gennaio vi sarà l'estate? Fondamentale sarà capire quale potrà essere la migliore logistica.

A svelare questa possibilità è stato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in una intervista telefonica con Sky Sport. La cosa sarebbe fattibilissima in quanto, per il 2021, i progettisti non dovranno realizzare una monoposto interamente nuova come dettava l'iniziale regolamento tecnico per il prossimo anno. Questo è stato congelato e rinviato al 2022, quindi nel 2021 potrebbero correre le stesse macchine del 2020, magari sviluppandole nel corso della stagione. E' una svolta importante per la F1, abituata a ragionare per dogmi prestabiliti. In casi eccezionali, serve andare oltre ed è quello che si sta cercando di fare.

Altro aspetto, considerando che si correrà in pochi mesi, è la possibilità di accorciare i weekend dei Gran Premi su due giornate, con le prove libere il sabato mattina anziché il venerdì, e la gara la domenica. Per quanto riguarda invece una possibile data di partenza del Mondiale, tutto tace. La prima possibilità sarebbe a metà giugno in Canada, sul tracciato semi permanente di Montreal. Gli organizzatori di tale Gran Premio si dicono moderatamente ottimisti, ma sono pronti a spostare l'evento in altra data.