Leclerc: «Bel passo Ferrari, ma Red Bull troppo veloci. Nel complesso le sensazioni sono state molte buone»

«Avevamo un gran bel passo, abbiamo anche fatto il giro veloce alla fine. Ma nel complesso le sensazioni sono state molte buone. La gara è stata un pò noiosa perché ero da solo. Le Red Bull davanti erano troppo veloci e dietro avevamo grande distacco sugli altri». Charles Leclerc sintetizza così il suo tezo posto nel Gp d’Arabia di Formula 1. «Abbiamo fatto il miglior risultato possibile oggi - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - l’obiettivo era questo. Oggi sono stato più in solitaria, quindi avevo meno adrenalina, ma certamente è uno dei circuiti più difficili della stagione. Fa caldo ma soprattutto il problema è al collo, perché c’è grandissima velocità e tante curve. Bearman? Ha fatto un lavoro incredibile. Ha preso subito il ritmo nelle libere 3. In qualifica ha fatto un gran lavoro e ha mancato il Q3 di pochissimo, solo per la scia. Oggi è stato incredibile: ha fatto settimo alla sua prima gara con una macchina nuova, è impressionante. Lui sarà orgoglioso, ma tutti sappiamo quanto è talentuoso. Presto sarà qui con noi in pianta stabile in F1».