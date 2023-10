Leclerc: «Dispiaciuto per Checo, mi sono trovato in mezzo alle Red Bull. Ottenuto massimo risultato possibile»

«Mi sono trovato in mezzo tra le due Red Bull e purtroppo ho toccato Checo però non sapevo dove andare è la vita: lui ha danneggiato la mia macchina e la gara di Checo è finità lì». Così Charles Leclerc arrivato terzo al gp di F1 in Messico sull’incidente accaduto all’inizio della corsa dove si è toccato con l’ auto guidata da Sergio Perez. «Però -dice a Sky- da parte nostra abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile. È la vita sono dispiaciuto ma non sapevo dove andare. È molto difficile trovarsi in una posizione come quella in tre nella stessa curva».