Leclerc: «Nuova Ferrari aggressiva, le aspettative sono molto alte»

MARANELLO - «Le aspettative sono alte e vogliamo puntare a grandi risultati nella stagione. La macchina è aggressiva, impressionante. L’obiettivo principale è quello di lavorare assieme per migliorare dopo un anno difficile. Questa stagione sarà fondamentale per noi, le aspettative sono molto alte per tutti e c’è molto lavoro dietro». Sono le parole del pilota della Ferarri, Charles Leclerc, in occasione della presentazione della monoposto per il prossimo mondiale di F1. «Cercheremo quindi di ottenere grandi risultati durante l’imminente mondiale. La F1-75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista», conclude il pilota monegasco.