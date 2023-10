Maserati GT2 subito a podio nella prima gara. Secondo posto al Paul Ricard con il team LP Racing nel GT2 European Series

In occasione del Fanatec GT2 European Series 2023, la Maserati GT2 è scesa in pista per correre la sua prima gara sul Circuito del Paul Ricard, condotta dall’equipaggio formato da Leonardo Gorini e Luca Pirri, alfieri del team LP Racing. La sportiva del tridente ha subito mostrato le sue qualità nel corso del weekend di gara. Infatti, a seguito della pole position del venerdì, nella giornata di sabato ha conquistato il secondo posto in gara 1 ed è arrivata tra le prime 10 vetture in gara 2.

Un risultato che la dice lunga sulle qualità della vettura da competizione Maserati pronta a correre da protagonista nel 2024, riprendendo la trazione del brand nelle competizioni GT, che portò il tridente sul tetto del mondo con la velocissima MC12. «Con il ritorno alle competizioni GT, Maserati scrive un altro importante capitolo della storia del motorsport più coinvolgente e ambizioso - ha affermato Davide Grasso, ceo Maserati - ritagliandosi un posto lì dove in passato aveva già lasciato il segno, grazie a una scia di successi indelebili».