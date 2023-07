Maserati svela la nuova GT2 alla 24 Ore di Spa. Debutterà nel Fanatec GT2 European Series 2023

SPA - In occasione della 24 ore di Spa, appuntamento racing tra i più attesi della stagione motoristica internazionale, Maserati (gruppo Stellantis) ha svelato oggi la sua ultima creazione da pista, la Maserati GT2. La nuova vettura è una sintesi tra passato presente e futuro di Maserati: raccoglie la viva eredità della MC12; esprime il migliore potenziale, in versione corsaiola, della super sportiva MC20 - portando all’estremo il già eccezionale motore Nettuno V6 da 463 kW/630 CV, e si prepara a tracciare un nuovo corso nel futuro del Tridente.

Pensata e progettata per prendere parte a campionati o singoli eventi riservati alla classe GT2, la Maserati GT2 debutterà in pista nelle fasi finali del Fanatec GT European Series 2023, per partecipare quindi all’intera stagione 2024. ‘Il nostro Dna e la nostra anima sono da sempre racing. La nostra storia nasce e si sviluppa dalla pista alla strada. La scelta di tornare a correre in pista si inserisce in un preciso quadro strategico, inaugurato quest’anno con il debutto in Formula E, a cui si aggiunge ora il ritorno al mondo delle competizioni GT. Oggi più che mai desideriamo riaccendere e alimentare quella passione agonistica che ci ha sempre caratterizzati e motivati fino a raggiungere traguardi importantì, ha commentato Davide Grasso, ceo di Maserati.