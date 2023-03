McLaren modifica il team tecnico, arriva ex Ferrari Sanchez. Via il dt Key, sostituito da un terzetto di ingegneri

Ha già trovato una nuova collocazione l’ex Head of vehicle concept della Scuderia Ferrari, David Sanchez, dimessosi meno di un paio di settimane fa dopo oltre dieci anni di lavoro a Maranello. L’ingegnere francese, che proveniva dalla McLaren, è stato annunciato oggi proprio dal team di Woking nell’ambito di una ristrutturazione della squadra che prevede l’addio immediato del dt, James Key, e la creazione di un terzetto di tecnici, tra i quali appunto Sanchez, che, informa lo stesso team, «riferiranno direttamente al team principal, Andrea Stella. Gli altri due sono Peter Prodromou, nel ruolo di direttore tecnico dell’aerodinamica, e Neil Houldey, direttore tecnico, ingegneria e design.

Sanchez deve rispettare un periodo di inattività dopo le dimissioni e quindi entrerà a far parte a tutti gli effetti del team tecnico solo il prossimo 1 gennaio, con l’incarico di direttore tecnico per quanto riguarda il concept e le prestazione della monoposto. «Questa nuova struttura fornisce chiarezza ed efficacia all’interno del reparto tecnico del team e ci mette in una posizione forte per massimizzare le prestazioni, anche ottimizzando i nuovi aggiornamenti dell’infrastruttura in arrivo nel 2023 - ha dichiarato Stella -. Sono lieto di dare il bentornato a David Sanchez per completare un team di dirigenti tecnici esperti e altamente specializzati, con l’obiettivo collettivo di ottenere maggiori prestazioni in pista».