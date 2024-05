McLaren omaggia Senna con una livrea speciale al GP di Monaco

In occasione del gran premio di Monaco, McLaren festeggia i 30 anni dell'eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso una livrea unica per le monoposto MCL38 di Formula 1 di Lando Norris ed Oscar Piastri. Inoltre, celebra il pilota brasiliano con una livrea dipinta a mano su una McLaren Senna di pre-produzione proveniente dalla collezione storica McLaren. Denominata Senna Sempre, questa colorazione speciale è stata realizzata con la collaborazione dell'Ayrton Senna Institute, e sfoggia una grafica caratteristica che onora la carriera del 3 volte campione del mondo, la sua tenace ricerca della perfezione, la sua nazionalità brasiliana e la storia delle corse McLaren mediante colori brillanti e audaci e trattamenti interni su misura.

«Ayrton Senna è nato per correre e la sua passione per le prestazioni e la perfezione continua a vivere in McLaren - ha dichiarato Michael Leiters, chief executive officer di McLaren Automotive - la McLaren Senna porta il suo nome e incarna il suo spirito: è la McLaren stradale per eccellenza che si concentra sulle prestazioni in pista, e questa ispirazione magistralmente dettagliata cattura l'energia contagiosa di Ayrton. La nostra collaborazione con McLaren Racing per onorare l'eredità delle corse di Senna a 30 anni di distanza è una celebrazione condivisa delle capacità agonistiche uniche di Ayrton, e il circuito cittadino di Monaco che ha fatto suo è il luogo perfetto per riflettere sui suoi incredibili successi».