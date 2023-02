McLaren valuta partnership con la Red Bull sulla Powertrain dal 2026

LONDRA - Il team di Formula 1 McLaren sta prendendo in considerazione una partnership con la Red Bull. L’agenzia Pa ha svelato che l’amministratore delegato della McLaren Zak Brown ha visitato la Red Bull Powertrains - la divisione motori del team che la scorsa stagione ha dominato la F1 - all’inizio di questo mese per esplorare un potenziale accordo. Mercoledì un portavoce della Red Bull ha confermato che Brown è stato nella loro fabbrica. I motori della Red Bull sono attualmente forniti dalla Honda, ma i campioni del mondo realizzeranno i propri propulsori a partire dal 2026 in concomitanza con un’importante revisione dei regolamenti sportivi.

È stato recentemente annunciato che anche il marchio automobilistico americano Ford sarebbe stato coinvolto nel progetto Red Bull, anche se principalmente dal punto di vista pubblicitario. Mentre i colloqui tra la McLaren, che dovrebbe essere alimentata dalla Mercedes per altre tre stagioni, e la Red Bull sono in una fase iniziale, la presenza di Brown al quartier generale della Red Bull a Milton Keynes è stata una sorpresa, dato il suo rapporto teso con il capo rivale Christian Horner a seguito la lite sul tetto dei costi che l’anno scorso ha travolto la F1. Brown ha scritto una lettera al presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem per suggerire che una violazione delle regole finanziarie dello sport costituisse «imbroglio».