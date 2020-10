Mercato piloti pazzo: Schumacher verso la Haas, Perez punta la Williams, Gasly piace a Renault, Hulkenberg mina vagante

Potrebbe essere una vera rivoluzione quella che nel 2021 vedrebbe protagonista la Haas. La squadra americana si è distinta per mantenere la stessa coppia di piloti, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, da diversi anni, precisamente dal 2017. Ebbene, dal 2021 il team principal Gunther Steiner si troverebbe a gestire due debuttanti: Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Il russo, il cui padre Dmitry Mazepin era stato in trattativa per acquisire la Force India (poi battuto non senza strascichi legali da Lawrence Stroll), e all'alba di ogni giorno il suo nome viene affiancato a quello di possibile proprietario di qualche squadra, come Mercedes per esempio, è al secondo anno di Formula 2 ed attualmente occupa il sesto posto in classifica. Schumacher invece, è spinto forte dalla Ferrari e la Haas è la sua probabile destinazione anche se negli ultimi mesi era molto vicino all'Alfa Romeo. Il tedesco guida il campionato di F2 e anche se non vincerà il titolo, il salto in F1 è praticamente certo.

Dalla Gran Bretagna, invece, arriva la voce che Sergio Perez, poco interessato alla Haas la quale di conseguenza punta su Schumacher e Mazepin, sta virando con decisione verso la Williams. E a farne le spese sarebbe il talentuoso George Russell e non tanto Nicholas Latifi, che garantisce buone entrate economiche. Ma da altre fonti, si sostiene che anche il canadese rischierebbe perché una coppia Perez-Russell è certamente più accattivante. Perez nonostante i tanti anni di F1 e gli eccellenti risultati che è capace di conseguire, porta sempre con sè una interessante dote economica derivanti dai suoi sponsor. Elemento sempre molto sensibile in casa Williams, anche se è cambiata la proprietà. L'ipotesi Perez-Red Bull è dunque svanita, probabilmente non gradita da Max Verstappen, e così per lui è rimasta la Williams. Se il team inglese deciderà veramente di sacrificare Russell, sarebbe uno degli sprechi più incredibili degli ultimi anni. Ma la Mercedes, che fornisce i motori (e l'ex campione F2 e GP3) alla Williams ed ha il "cartellino" di George, permetterà una cosa del genere? Di certo, Russell non dorme tranquillo. Dalla speranza di poter affiancare Lewis Hamilton in Mercedes alla possibilità di ritrovarsi a piedi.

Rimane invece, sempre fattibile l'ingresso di Nico Hulkenberg in Red Bull per sostituire Alexander Albon. Il tedesco, certamente più addomesticabile di Perez, anche al Nurburgring con il suo arrivo all'ultimo minuto in Racing Point e il piazzamento in top 10, ha offerto una volta di più ampia prova delle sue capacità e un pilota del genere sarebbe molto utile alla squadra diretta da Christian Horner. Avere Hulkenberg, significa mettere in cassaforte un gran bottino di punti, situazione che negli ultimi due anni, tra PIerre Gasly e appunto Albon, non si è verificata. E a proposito di Gasly, ma forse qui scendiamo nel campo della fantascienza, circolano voci di un suo possibile approdo in Renault scalzando Esteban Ocon, che è pur sempre ancora un pilota Mercedes. Il vincitore del GP di Monza con l'Alpha Tauri, potrebbe rientrare in uno scambio tra il gruppo Red Bull e la Renault per quanto concerne la fornitura dei motori. Anche se rimane in piedi la possibilità che Red Bull continui con i motori Honda gestiti in proprio o magari via Mugen. Ocon non ha particolarmente entusiasmato quest'anno (ma come abbiamo scritto più volte, l'anno sabbatico 2019 lo ha penalizzato), Gasly invece continua a impressionare per le sue prestazioni con la monoposto faentina e i vertici Renault si stanno chiedendo se non sia lui il francese sui cui puntare piuttosto che su Ocon, tra l'altro ancora di proprietà di Toto Wolff. Anche Gasly appartiene a una realtà rivale, Red Bull appunto, ma lo scambio motori/commerciale, potrebbe risolvere il problema.