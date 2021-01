Michael Schumacher compie 52 anni. Il tweet della Ferrari: «Auguri campione, continua a combattere»

ROMA - Il 3 gennaio non è un giorno come gli altri per tutti gli appassionati di Formula 1 e di motori in genrale. Si festeggia il compleanno di uno tra i più grandi piloti e sportivi di sempre, Michael Schumacher. Una leggenda, capace di vincere ben sette titoli mondiali di F1, rispettivamente due in Benetton e cinque in Ferrari. Record che sembrava ineguagliabile, fino all’arrivo del binomio Hamilton – Mercedes, capace proprio lo scorso anno appena finito di eguagliare il record di Michael e chissà, magari di batterlo nei prossimi anni. Una vita trascorsa in pista per dimostrare di essere il migliore. Nel 1996 fu ingaggiato dal Presidente Luca Cordero di Montezemolo e Jean Todt per riuscire nell’impresa di riportare la Ferrari sul tetto del mondo da cui mancava da troppi anni. Da li un domino incrontasta con le Rosse. Sette titoli mondiali in Formula 1, 155 volte sul podio, 91 gran premi vinti, 68 pole position conquistati. Michael Schumacher compie oggi 52 anni.

E la Ferrari ha voluto fargli gli auguri con un tweet dedicato al campione tedesco. Era il 29 dicembre 2013 quando “Schumi”, in un fuoripista, scivolò e batté violentemente la testa contro un masso: il violentissimo impatto gli provocò la rottura del casco e soprattutto danni cerebrali che lo lasciarono in coma per sei mesi. Una volta risvegliatosi, Schumacher ha intrapreso un lungo, delicato e difficile percorso riabilitativo, che va avanti tutt’oggi e ancora non gli consente di riprendere una vita normale. La moglie Corinna ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Finora, la famiglia Schumacher è riuscita a isolare Michael dal resto del mondo. Non è dato sapere come stia l’ex campionissimo. Sarà la famiglia a decidere come e se dare informazioni in merito. Finora ha deciso di non farlo. Un silenzio lungo 7 anni, ma Schumi è sempre nel cuore di milioni di persone.