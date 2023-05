Montecarlo, prove libere 3: dominano Verstappen e Perez, poi Stroll. Ferrari, un passo indietro

Sono divisi da 73 millesimi i due piloti della Red Bull-Honda nel terzo turno libero di Montecarlo, che ha segnato il dominio del team diretto da Christian Horner. Davanti a tutti c'è Max Verstappen col tempo di 1'12"776, secondo Sergio Perez in 1'12"849. Si annuncia quindi una battaglia tra i due compagni di squadra per la conquista della pole, che curiosamente nel Principato di Monaco non sono mai stati i più veloci in assoluto in qualifica.

Dietro alle due Red Bull, non c'è la Ferrari, apparsa in difficoltà rispetto alla giornata di prove libere del venerdì, ma la Aston Martin-Mercedes con uno splendido Lance Stroll. Il canadese ha concluso molto vicino a Perez col tempo di 1'12"942 mentre Fernando Alonso questa volta non è stato ficcante e preciso, commettendo alcuni errori tanto che è risultato 14esimo.

A rallentare i piloti, proprio nel finale del turno, è stata una virtual safety car per permettere ai commissari di portare fuori dal tracciato la Haas-Ferrari di Kevin Magnussen (fermatosi al Portier dopo un lungo alla Sainte-Devote) e infine per la rossa chiamata da Lewis Hamilton. Il sette volte iridato è arrivato lungo al Mirabeau colpendo il rail e non riuscendo a ripartire.

La Ferrari dunque, non è stata ficcante come ci si attendeva. Carlos Sainz è quarto a mezzo secondo da Verstappen, Charles Leclerc è settimo a 7 decimi. Tra le due Rosse, un sempre ottimo Lando Norris, quinto con la McLaren-Mercedes (ancora in difficoltà Oscar Piastri) e Pierre Gasly, sempre meglio con la Alpine-Renault che ha piazzato Esteban Ocon nono. Nuovamente in top 10 un ispirato Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari.

Sabato 27 maggio 2023, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"776 - 19 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'12"849 - 24

3 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"942 - 20

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'13"261 - 20

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"396 - 21

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"453 - 24

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"475 - 19

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'13"486 - 17

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"496 - 18

10 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"521 - 20

11 - George Russell (Mercedes) - 1'13"590 - 18

12 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'13"624 - 13

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'13"650 - 16

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"697 - 18

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"738 - 21

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'13"772 - 20

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'13"851 - 19

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"930 - 23

19 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"998 - 18

20 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"187 - 24