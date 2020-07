Morbidelli è un fulmine nelle seconde libere di Jerez. Quarto tempo per Marquez, Rossi 20°

JEREZ - È di Franco Morbidelli il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere in vista del motogp di Jerez de la Frontera, in programma domenica. Il pilota della Yamaha Petronas, con il crono di 1’38«125, ha preceduto di 27 millesimi il francese compagno di squadra Fabio Quartararo. Un pò più staccati Brad Binder (Ktm) e il campione del mondo Marc Marquez con la Honda, a +244 millesimi Più in ombra gli altri italiani, con Andrea Dovizioso nono sulla Ducati a quasi mezzo secondo e Danilo Petrucci 13/o. Solo ventesimo tempo per Valentino Rossi, a oltre un secondo da Morbidelli e appena davanti a Marquez jr, con l’altra Honda ufficiale.