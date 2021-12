Nel 1° turno libero del GP di Jeddah, Hamilton davanti a Verstappen per 56 millesimi. Quinto Giovinazzi

La prima volta della F1 in Arabia Saudita. La prima volta della F1 su un circuito cittadino da 250 orari di media ricavato sul lungo mare (Mar Rosso) di Jeddah, città enorme di 4 milioni di abitanti. Una follia? Sicuramente, ma da quanto si è visto in questo primo turno di prove libere, l'adrenalina trasmessa dai venti piloti in azione, è tanta. Tracciato velocissimo, stretto, con una serie di curve cieche da affrontare a tavoletta. Senza dubbio, pericoloso e con pochi punti di sorpasso. Ma almeno i lavori sul circuito sono stati completati molto bene e l'asfalto non ha dato problemi, come si temeva. Qualche struttura esterna al tracciato, però, non è ancora finita e i timori che i lavori fossero in ritardo erano più che fondati. Ma poco importa, l'importante è che la pista sia "cool" come l'ha definita Valtteri Bottas dopo uno dei suoi giri veloci.

Su un circuito completamente inedito e difficile da interpretare, i due grandi interpreti del Mondiale 2021, che si giocano in volata il campionato, sono davanti a tutti con Lewis Hamilton primo in 1'29"786 e Max Verstappen secondo in 1'29"842. Una differenza di 56 millesimi che aumenta la tensione che si respira nel paddock e nei due box, Mercedes e Red Bull. Hamilton ha ottenuto il suo tempo nella parte centrale della sessione dopo che al comando si erano alternati Verstappen e Bottas. Ma nel finale è arrivata la risposta dell'olandese, che nel frattempo era sceso in terza posizione. Bottas ha concluso terzo, ma a 223 millesimi dal compagno di squadra mentre in quarta posizione c'è il solito Pierre Gasly che non finisce mai di stupire per le prestazioni che ottiene con l'Alpha Tauri-Honda.

Di grande spessore il quinto tempo di Antonio Giovinazzi con la recalcitrante Alfa Romeo-Ferrari. Pur con il motore di Maranello vecchio, il pilota italiano si è messo dietro le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, dotati delle nuove power unit. Un bel segnale lanciato quello di Giovinazzi, arrivato direttamente da Valencia dove ha affrontato i test collettivi della Formula E, la sua nuova categoria che nel 2022 affronterà col team Dragon-Penske. Lo spagnolo Sainz, sesto, ha preceduto di pochi centesimi il compagno di squadra monegasco mentre la prima delle due McLaren-Mercedes è quella di Daniel Ricciardo, ottava.

In top 10 troviamo anche la Alpine-Renault di Fernando Alonso, galvanizzato dal terzo posto ottenuto a Losail, e la Aston Martin-Mercedes di Sebastian Vettel. Due vecchi marpioni che su un circuito completamente nuovo, al primo impatto hanno battuto i loro compagni di squadra più giovani. Soltanto 11esimo Sergio Perez con la seconda Red Bull, ma il messicano inizialmente ha girato con più carico di benzina rispetto a Verstappen. Esteban Ocon è 12esimo ed ha fatto arrabbiare il leader del mondiale alla prima curva quando non l'ha visto arrivare ed ha tagliato nella via di fuga. In chiara difficoltà è apparso Nikita Mazepin con la Haas-Ferrari, diverse volte ostacolo per chi era più veloce e più lento del suo compagno Mick Schumacher di un paio di secondi.

Venerdì 3 dicembre 2021, libere 1

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"786 - 21 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"842 - 23

3 - Valtterii Bottas (Mercedes) - 1'30"009 - 24

4 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"263 - 28

5 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"318 - 27

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"564 - 26

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"600 - 26

8 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'30"608 - 25

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'30"842 - 27

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"886 - 25

11 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"960 - 27

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"023 - 29

13 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"029 - 23

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"044 - 25

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"099 - 26

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"296 - 26

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'31"343 - 28

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'31"525 - 24

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"821 - 27

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'33"464 - 23