Nel GP d'Italia a Monza non sarà ammesso il pubblico, via al rimborsi dei biglietti acquistati

"Il Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020 all’Autodromo Nazionale Monza dal 4 al 6 settembre si svolgerà a porte chiuse, ossia senza spettatori. I biglietti già acquistati saranno rimborsati per l’intero valore del prezzo facciale riportato sugli stessi. Gli acquirenti riceveranno via e-mail nelle prossime ore una comunicazione con le diverse modalità di rimborso, in base al canale attraverso il quale sono stati comprati i biglietti".

Poche righe, emesse direttamente dall'Autodromo monzese, per comunicare che i tanti tifosi che hanno sempre preso d'assalto il circuito lombardo, quest'anno dovranno rimanere fuori dai cancelli. La speranza che potesse cambiare qualcosa per la data del fine settimana del 6 settembre, è dunque svanita, e probabilmente anche per la settimana successiva al Mugello, le cose non cambieranno. Che, invece, potrebbero essere diverse in occasione della gara di Imola dell'1 novembre.