Nissan FE Team: nuova sede in vista della Stagione 10. Addio alla storica sede di Le Mans per trasferirsi vicino a Parigi

Nissan Formula E Team scalda i motori in vista della Stagione 10 e si prepara a lasciare la storica sede di Le Mans per trasferirsi vicino a Parigi. Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha commentato: «Siamo riusciti a chiudere in bellezza la Stagione 9, grazie alle modifiche introdotte nel corso del Campionato, che hanno permesso di migliorare le nostre prestazioni. Sappiamo che raggiungere la vetta della classifica e impegnativo, ma e il nostro obiettivo per l’era Gen3. Nella Stagione 10 puntiamo a fare passi avanti ed essere sempre piu competitivi. Siamo impazienti di trasferisci nella nuova sede e prepararci al meglio per il Campionato 2023/2024, a partire dai test pre-stagionali di ottobre».