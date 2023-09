Norris: «Gara molto dura, Sainz mi ha aiutato con il DRS»

SINGAPORE - «È stata una gara molto dura, e Carlos Sainz è stato anche molto generoso, aiutandomi con il drs. Ha aiutato la mia gara e anche la sua». Lo ha detto il pilota della McLaren Lando Norris arrivato secondo nel Gp di Singapore dietro alla Ferrari di Carlos Sainz e davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. «Sapevo sarebbe stato molto difficile quando le Mercedes sono rientrate ai box, però siamo riusciti a tenerle dietro. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e anche di più», ha aggiunto il britannico che sull’incidente nel finale di Russell si è detto «dispiaciuto per lui, ha lottato duramente per tutta la gara, probabilmente era il più veloce di tutti oggi in pista».