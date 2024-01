Norris rinnova con la McLaren, per lui un contratto a lungo termine

Se ieri Charles Leclerc si è legato alla Ferrari presumibilmente fino al 2029, segnando in Rosso la sua carriera, ecco che Lando Norris abbraccia la McLaren per un lungo periodo almeno, se non oltre, il 2027. Il 24enne inglese ha debuttato in F1 con il team di Zak Brown nel 2019, nel 2022 aveva rinnovato fino al 2025 e oggi l'annuncio di un prolungamento senza fine (almeno non è dato sapere con precisione) tra le due parti. Una mossa, quella di Brown, importante perché vuole sottrarre il suo ambito pilota da possibili manovre di Mercedes e Red Bull.

Norris ha partecipato a 104 Gran Premi, tutti con la McLaren, crescendo di anno in anno e divenendo uno dei protagonisti assoluti del Mondiale, in prospettiva un pilota che può scrivere pagine importanti nella storia della F1. A oggi ha conquistato per sette volte la seconda posizione, in sei occasioni nel 2023, poi ha ottenuto una pole nel 2021 a Sochi e, in totale è salito sul podio tredici volte. Suoi migliori piazzamenti nel Mondiale F1, due sesti posti nel 2021 e 2023.