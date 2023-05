Nuove voci su Hamilton in Ferrari, ecco maxi offerta. Le indiscrezioni dall’Inghilterra subito smentite dalla Mercedes

LONDRA - Lewis Hamilton e la Ferrari insieme nel prossimo futuro: la suggestione è forte, e tornano a correre sulla pista che porta a Maranello le voci di un possibile approdo del sette volte campione del mondo di Formula 1 nella scuderia del Cavallino Rampante. A scatenare i rumors è l’inglese Daily Mail, secondo cui sarebbe già pronta una maxi offerta della Rossa per convincere il pilota della Mercedes a correre il prossimo anno con il team del Bel Paese. A condurre la trattativa, secondo le voci che squillano dall’Inghilterra, sarebbe in prima persona il presidente John Elkann che vorrebbe offrire un contratto di 40 milioni di sterline a Hamilton (in scadenza di contratto a fine anno). Un ipotesi questa subito smentita dalla Mercedes, mentre la Ferrari non commenta. E a dire il vero quello di Hamilton alla Ferrari è un tormentone che va avanti da anni e che in questi mesi è alimentato dal momento difficile della Mercedes e della stessa Rossa.

Hamilton, a 38 anni, è in scadenza di contratto e negli ultimi mesi ha ripetuto di voler continuare ma solo con un progetto in grado di vincere, per conquistare l’ottavo titolo e staccare definitivamente Michael Schumacher. In particolare secondo il Mail Hamilton con ogni probabilità sarebbe destinato a prendere il posto di Carlos Sainz, ma non è escluso che possa profilarsi anche uno scambio con Charles Leclerc, che in questo caso finirebbe alla Mercedes. Lo scorso anno si erano susseguite indiscrezioni che suggerivano il possibile ritiro di Hamilton al termine della stagione in corso, ma di recente è stato lo stesso pilota inglese a smentire queste voci, non escludendo neppure la sua permanenza alla Mercedes.

In questo senso nelle prossime settimane il pilota inglese della Stella d’Argento potrebbe avere le idee più chiare: perché la Mercedes in questo week-end porterà a Monaco l’evoluzione della W14 che era stata annunciata per Imola, con cambio netto di filosofia rispetto a quella percorsa sin dall’anno scorso e che non ha portato risultati. Difficile che all’improvviso Hamilton e Russell siano messi nelle condizioni di vincere ma nelle prossime gare si capirà se la squadra di Brackley è sulla strada giusta, magari per tornare a lottare con Red Bull dall’anno prossimo.