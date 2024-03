Peugeot, l’hypercar 9X8 debutta in una nuova edizione per stagione 2024. Esordio a Imola migliorata in molti dettagli

Dopo l’incoraggiante performance alla gara di apertura della stagione 2024 del World Endurance Championship (Wec), quella di Losail, e forte delle esperienze e dei positivi risultati nel 2023, tra cui un primo podio a Monza, l’Hypercar Peugeot 9X8 debutta in una nuova edizione che beneficia di diversi aggiornamenti sostanziali per puntare a svolgere un ruolo di primo piano nelle gare di quest’anno. Nata sulla base del regolamento tecnico redatto nel 2020/2021, Peugeot 9X8 evolve ora - in vista del suo debutto il 21 aprile alla 6 Ore di Imola - aprendo nel rispetto delle nuove norme il potenziale per migliorare le prestazioni in alcune aree. Alcune impostazioni di design sono state quindi riviste al fine di massimizzarne il potenziale e soddisfare gli ambiziosi obiettivi fissati dal Team Peugeot TotalEnergies. È il caso dell’adozione di pneumatici con diverse larghezze all’anteriore (29 cm) e al posteriore (34 cm) che ha richiesto di adattare la carrozzeria - mantenendone comunque il 90% della precedente versione - e del dubutto di una nuova ala posteriore.

«Abbiamo fatto scelte che ora non sono più quelle giuste - ha spiegato Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport - e questa differenza di prestazioni non è stata sufficientemente compensata dal Balance of Performance (Bop) nel 2023. L’idea è stata quindi quella di tornare a un design dell’ auto simile a quello dei nostri concorrenti, in modo da poter ricevere dal Bop un trattamento equivalente». «A rigor di termini, non è un’ auto nuova, in quanto ha lo stesso telaio, ma ci sono molti aggiornamenti - ha ribadito Jansonnie - Affinché i pneumatici funzionassero in modo efficace, abbiamo dovuto modificare il baricentro della Peugeot 9X8, il che significava spostare alcuni componenti e lavorare per renderne altri più leggeri. E per avere un migliore equilibrio aerodinamico, abbiamo anche dovuto cercare di ridistribuire i carichi aerodinamici in particolare aggiungendo l’ala posteriore».

«Oltre a tutto questo, abbiamo deciso di utilizzare questa nuova omologazione per aggiungere alcuni aggiornamenti di affidabilità e prestazioni che ci daranno le migliori opportunità del campionato». Sul tema è intervenuta anche Linda Jackson, brand chief executive officer di Peugeot. «Il 2023 che è stato il primo anno completo in cui il Team Peugeot TotalEnergies ha gareggiato nel FIA World Endurance Championship - ha detto - è stata un’esperienza gratificante per tutte le persone coinvolte, che ha preso forma e ha mostrato la sua determinazione e passione, anche se ci sono stati momenti difficili». «Per il 2024 l’obiettivo è sempre lo stesso, quello di vincere le gare. Sappiamo che quest’anno la concorrenza sarà ancora più agguerrita, ma il nostro team ha lavorato molto duramente per sviluppare una versione 2024 della Peugeot 9X8 che rispecchi perfettamente i valori del marchio. L’energia e l’impegno profusi dal Team Peugeot TotalEnergies sono stati inestimabili. Siamo orgogliosi di far parte di questa nuova era delle gare Endurance e vogliamo lasciare il segno in questo sport».