Michelin equipaggia le nuove Peugeot 3008 ed E-3008. Pneumatici progettati su misura per sicurezza e durata

Sono Michelin i pneumatici scelti da Peugeot per equipaggiare in esclusiva le nuove Peugeot 3008 ed E-3008 vendute in Europa. Nella versione ibrida così come in quella 100% elettrica, le vetture della gamma Peugeot 3008 saranno dotate di pneumatici progettati su misura per garantire sicurezza, efficienza energetica e durata chilometrica. Gli ingegneri Michelin hanno lavorato per tre anni allo sviluppo delle gamme di pneumatici per le future Peugeot 3008 ed E-3008 per soddisfare le aspettative in termini di sicurezza in condizioni di asciutto e bagnato ma anche su criteri come la durata chilometrica e l’efficienza energetica. «Il veicolo elettrico sta cambiando molti paradigmi quando si tratta di pneumatici - ha affermato Philippe Jacquin, vicepresidente dello sviluppo di pneumatici per auto e veicoli commerciali di Michelin - perché aumenta il livello di sollecitazione dei pneumatici su più criteri contemporaneamente, il che rappresenta una sfida per i nostri ingegneri. Abbiamo tenuto conto di questi elementi nel nostro processo di sviluppo».

Per soddisfare le esigenze di tutte le versioni delle nuove Peugeot 3008 ed E-3008, sono disponibili tre gamme di pneumatici, due estive e una all-season, per ruote da 19 e 20 pollici. Michelin e.Primacy è il primo pneumatico Michelin progettato tenendo conto del suo intero ciclo di vita e sarà disponibile in 3 misure: 235/50 R 20 104V, 235/55 R 19 105V e 225/55 R 19 103V. Michelin CrossClimate 2 Suv, invece, è la soluzione per gli automobilisti che cercano la serenità al volante, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e in qualsiasi stagione. Questo pneumatico offre i vantaggi dei pneumatici estivi, sia in frenata su asciutto che sul bagnato, così come e le prestazioni dei pneumatici invernali in termini di trazione e frenata in condizioni invernali. Pilot Sport 4 Suv è invece in nome scelto da Michelin per il pneumatico ad alte prestazioni che combina sicurezza e durata chilometrica.

Grazie alla sua elevata reattività nei cambi di direzione e alla sua precisione di guida, offre un’ottima risposta al volante. È disponibile nella misura 235/50 R 20 104V. Le 3 gamme di pneumatici destinate alla nuova 3008 saranno interamente prodotte negli stabilimenti Europei del gruppo Michelin, tra cui quello italiano di Cuneo, il più grande stabilimento Michelin in Europa occidentale.