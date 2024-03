Peugeot, il Leone graffia e diventa verde. Il brand rinnova due modelli iconici della gamma: 3008 e 5008 nascono full electric

La parte del Leone, in tutti i sensi. Che piaccia o no infatti Peugeot è l’architrave dei volumi per il gruppo Stellantis in Europa: copre infatti il 30% delle vendite, nel 2023 ha avuto una quota del 5,4% e all’avvio del nuovo anno si è assestata al 6% in preparazione di una crescita ulteriore grazie a modelli fondamentali sia in termini assoluti sia di redditività. Stiamo parlando delle nuove 3008 e 5008, i primi modelli del gruppo ad essere basati sulla nuova piattaforma STLA Medium, elemento che conferma il ruolo di Peugeot all’interno del gruppo franco-italiano e ne supporta i programmi verso un’elettrificazione sempre più intensa. Le due vetture infatti, così come nel 2016, arrivano insieme e insieme offrono propulsori tutti elettrificati: dal nuovo full-hybrid a 48 Volt, già visto su altri modelli anche di altri marchi, fino all’elettrico puro passando per l’ibrido plug-in. Intanto, tra le due c’è una differenziazione estetica e dimensionale più marcata che in precedenza. La 3008 infatti è lunga 4,54 metri crescendo di 9 cm e ha uno stile più dinamico evidenziato da un lunotto più inclinato, senza però compromettere abitabilità e bagagliaio (520-1.482 litri). La 5008 invece arriva ora a 4,79 metri, ben 15 cm in più rispetto alla precedente dedicandoli soprattutto alla terza fila e al vano di carico che rimane quando si viaggia in sette. In questa situazione infatti il bagagliaio è cresciuto da 210 a 289 litri (con un vano di 80 litri sotto i sedili) e anche in cinque si passa da 702 a 748 litri mentre in due si arretra leggermente (da 1.862 a 1.815 litri) senza la possibilità di smontare i sedili e di abbattere lo schienale del passeggero anteriore per gli oggetti più lunghi, ma avendo pur sempre un vano regolare lungo due metri.



I tecnici francesi hanno fornito inoltre la 5008 di poltroncine di terza fila più comode, con più spazio per testa e ginocchia e di un sistema di accesso che permette di avanzare e sollevare i sedili della seconda fila con un unico gesto. Per il resto, fatte le dovute differenze dal montante centrale in poi, la 3008 e la sorella rivelano chiaramente la comune radice progettuale ed estetica, da fuori così come all’interno, in special modo per la plancia. Confermato il concetto di i-Cockpit, con il volante piccolo e basso e la strumentazione posta in alto, ma stavolta c’è un pannello ricurvo unico da 21” e, al posto dei cursori fisici, un display a sfioramento con 10 tasti personalizzabili. La telematica di bordo fa un bel balzo in avanti con la possibilità di specchiare qualsiasi dispositivo, interagire con il veicolo anche a distanza, avere la navigazione in cloud che fornisce indicazioni predittive per i sistemi di assistenza alla guida e armonizza i percorsi in base agli oltre 600mila punti di ricarica in Europa previsti da Free2move Charge. In più c’è anche la chicca della presenza di ChatGPT e dei fari a matrice di Led. Illuminazione ambiente, sistema audio, climatizzazione (anche trizona) e sedili anteriori certificati AGR, riscaldabili (anche quelli di seconda fila) e forniti di fianchetti regolabili sono la chiara espressione di attenzione per la qualità di vita a bordo. Di qualità i materiali (alluminio, pelle traforata, Alcantara…) anche in ottica ambientale: oltre 500 kg sono di origine “verde” tra cui il 60% dell’acciaio e alluminio impiegati e anche le parti in polimero provengono da riciclo o da fonti sostenibili.



Per le versioni elettriche, la 3008 ne avrà una da 157 kW a trazione anteriore con batteria da 73 kWh con autonomia di 527 km (500 km per la 5008) e da 170 kW con batteria da 98 kWh per 700 km (660 km per la sorella) più una integrale a doppio motore da 240 kW (237 kW per la 5008). Le celle delle batterie arriveranno a regime dalla consociata ACC (in società con Saft e Mercedes), ma per il momento sono fornite da BYD. Il caricatore di bordo è da 11 kW in corrente alternata (22 kW optional) e da 160 kW in continua con la possibilità di scambiare energia con la rete (V2G) e alimentare dispositivi esterni (V2L). Per entrambe ci saranno anche la versione ibrida da 136 cv, con motore 3 cilindri 1.2 ed elettrico a 48 Volt inserito nel cambio doppia frizione a 6 rapporti, e l’ibrida plug-in da 195 cv con unità termica 1.6, trasmissione a 7 rapporti e batteria per almeno 80 km ad emissioni zero più un serbatoio da 60 litri per assicurare ampia autonomia. La 3008 ha già pronto il listino, bisognerà aspettare l’autunno per quello della 5008 che potrà fruire anche della garanzia Allure Care per 8 anni/160.000 km sull’intera vettura.