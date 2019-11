Peugeot torna nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans. Il Leone pronto alla sfida nella nuova massima categoria

LE MANS - La Peugeot torna al WEC e alla 24 Ore di Le Mans. Lo hanno annunciato oggi congiuntamente la stessa casa francese oltre alla FIA e l’ACO che vedono così salire a tre le case ufficiali che schiereranno una Hypercar ibrida nel campionato mondiale di durata la cui gara regina è la corsa francese.

Il Leone è pronto dunque a sfidare Aston Martin e Toyota nella nuova massima categoria che entrerà in vigore dalla prossima stagione 2019-2020, ma non lo farà prima del 2022. Entusiasti i commenti dei protagonisti. Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest ha salutato «Il ritorno di uno dei marchi più rappresentativi nelle corse di durata. Peugeot ha fatto la storia in termini di corse di durata e della 24 Ore di Le Mans, non solo vincendola, ma anche producendo macchine spettacolari». Anche, Gérard Neveu, non ha lesinato sulle parole. «Che grande notizia per tutti quelli che sono coinvolti nelle corse di durata! L’arrivo di Peugeot nella categoria della Hypercar – ha dichiarato il ceo del WEC – insieme a Aston Martin e Toyota, non può che incoraggiare più costruttori a impegnarsi ai massimi livelli di queste competizioni».

«Sono davvero felice di portare la passione e la competenza del mio team in questo progetto» ha detto il direttore di PSA Motorsport, Jean-Marc Finot mentre il direttore generale di Peugeot, Jean-Philippe Imparato, mette l’accento sul ruolo che le competizioni possono avere per lo sviluppo tecnico e di immagine di un marchio che ha una grande tradizione sportiva, soprattutto nei rally con 4 titoli Piloti e 5 Costruttori nel WRC e 6 edizioni della Dakar. «I cambiamenti che il WEC introdurrà – ha dichiarato il manager francese – vanno di pari passo alla nostra idea di elettrificare tutti i nostri prodotti ad alte prestazioni, sviluppati direttamente con PSA Motorsport». Non è un mistero che le prossime versioni sportive dei modelli Peugeot saranno ibride plug-in, come anticipato dalla 508 Sport Engineered, concept presentato allo scorso Salone di Ginevra e dotato di un motore a benzina e due elettrici con trazione integrale, 400 cv ed emissioni di CO2 pari a 46 g/km.

Peugeot ha vinto la 24 Ore di Le Mans per tre volte: nel 1992 e 1993 con la 905 con motore V10 3.5 e nel 2009 con la 908, spinta da un poderoso diesel V12 5.5, e allora fu doppietta. La casa francese fu l’unica in quegli anni a dare filo da torcere all’Audi perdendo per un soffio sia nel 2008 sia nel 2011, quando il distacco fu davvero minimo tra la R18 TDI vincente e la prima delle tre 908. Peugeot aveva preparato anche la versione ibrida per l’edizione del 2012, secondo i nuovi regolamenti, ma decise di ritirarsi. Il costruttore francese si è poi dedicato alla Dakar e al WRX dal quale si è ritirato lo scorso anno. C’era dunque grande attesa per sapere in quale disciplina si sarebbe impegnata. La risposta è arrivata.