Nissan, quattro monoposto con il suo “cuore elettrico” al via la prossima stagione di FE: anche alla McLaren la powertrain

YOKOHAMA – La conferma arriva direttamente dal Giappone: Nissan fornirà il powertrain alla McLaren Racing, la scuderia che entra in Formula E con la prossima stagione rilevando l'attività di Mercedes-Benz, che lascia al termine di questo campionato, l'ottavo, che si conclude in agosto. «Sarà una nuova e forte collaborazione perché ispirerà anche la condivisione di conoscenze», ha sintetizzato Ashwani Gupta, Chief Operating Officer del costruttore giapponese.

L'intesa è importante e a lungo termine: squadra e costruttore hanno ufficializzato che l'accordo riguarderà l'intero ciclo di vita delle Gen3, ossia le nuove e più prestazionali monoposto che debutteranno a partire dalla nona stagione. Nissan ha così ulteriormente e indirettamente confermato il proprio impegno nel mondiale a zero emissioni in cui corre anche da sola: nei mesi scorsi aveva acquistato il team e.dams, in Formula E fin dall'inizio, quando aveva affiancato Renault, l'altro grande costruttore dell'Alleanza franco-nipponica.

Pioniere dell'elettrico (già quasi 600.000 Leaf commercializzate dal 2010 in poi, quando l'infrastruttura di ricarica era inesistente), Nissan sfrutta il motorsport, divisione alla cui direzione c'è l'italiano Tommaso Volpe, per diffondere la propria immagine di costruttore che prima di altri ha investito sull'opzione “zero emissioni su strada”. «Come Nissan – ha chiarito il manager calabrese - siamo in Formula E non solo per correre, ma anche per mostrare a una vasto numero di spettatori quanto siano impressionanti, potenti ed efficienti i nostri veicoli elettrici».

«Nissan ha già dimostrato conoscenza, abilità e impegno nelle ultime quattro stagioni in Formula E (ha esordito nel campionato 2018/2019, ndr) e abbiamo piena fiducia che la collaborazione porterà molto successo a entrambe le parti», ha dichiarato Zak Brown, Ceo di McLaren Racing, già impegnata anche nell'Extreme E, la rassegna riservata ai Suv elettrici. A poco più di una settimana dell'ePrix di Marrakesh è stato sistemato un altro tassello del mosaico della prossima stagione, quella in cui debutta anche Maserati e in cui rientrano i tedeschi di Abt.