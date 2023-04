Rally Piemonte, bis di Crugnola ad Alba. Seconda gara stagionale e seconda vittoria per il pilota della Citroen

Un vecchio adagio dice che non hai vinto fin quando non passi il traguardo. Una verità che ha deciso il risultato finale del Rally Regione Piemonte corso nel cuore delle Langhe con un fondo di tristezza nel ricordo di Craig Breen che qui aveva vinto nel 2020.

Stephane Lefebvre, il forte pilota francese, già campione del wrc3, ha dominato la gara con la Citroën C3 R5 della D MAX, ma non ...ha vinto. Il transalpino ha realizzato il miglior tempo nelle prime sei prove speciali, ma all’inzio dell’ultimo giro il motore ha cominciato a fare i caprcci. In due prove Lefebvre ha perso 30” ed è stato superato da Andrea Crugnola, pure su C3, che l’aveva seguito come un’ombra per tutta la giornata e da Gian Domenico Basso, all’Esordio nel CIAR Sparco 2023 con la nuova combinazione Skoda by Delta Racing. Fabio Andolfi, vincitore delle ultime due PS e quarto nella classifica fnale, scavalca De Tommaso Per il terzo posto in campionato.

La top ten assoluta: 1. CRUGNOLA-OMETTO (CITROEN C3 R5) in 1:00'01.4; 2. BASSO-GRANAI (SKODA FABIA EVO R5) a 22.4; 3. LEFEBVRE-MALFOY (CITROEN C3 R5) a 28.0; 4. ANDOLFI-GONELLA (SKODA FABIA EVO R5) a 32.9; 5. PADDON-HUDSON (HYUNDAI I20 N R5) a 36.3; 6. DE TOMMASO-D'AMBROSIO (SKODA FABIA EVO R5) a 40.2; 7. ARZENO-ROCHE (SKODA FABIA EVO R5) a 1'48.5; 8. BOTTARELLI-PASINI (SKODA FABIA EVO R5) a 2'01.2; 9. FERRAROTTI-BIZZOCCHI (SKODA FABIA EVO R5) a 2'40.7; 10. GAGLIASSO-MIGLIORE (SKODA FABIA EVO R5) a 3'03.0.