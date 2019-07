Rally di Roma Capitale pronto al gran finale con Basso ( Skoda Fabia R5) leader

ROMA - Emozioni a raffica dal 7° Rally di Roma Capitale ricco di colpi di scena durante le sei prove speciali della 1^ Tappa del 5° round di Campionato Europeo e Campionato Italiano Rally. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5 sono balzati al comando della gara organizzata da Motorsport Italia. L’equipaggio Metior Sport, leader di Campionato Italiano Rally, pronto ad afferrare la vetta della competizione quando sulla PS 4 Andrea Crugnola navigato da Pietro Ometto su Skoda Fabia R5, leader dopo le prime tre prove, è stato rallentato da una foratura ed ha perso oltre 2 minuti per cambiare la ruota anteriore destra, l’equipaggio della Gass Racing ha vinto 4 dei 6 crono della giornata chiudendo la tappa in rimonta al 7° posto. La prova 1 è stata vinta dal Nikolaj Gryazin su Skoda, poi ritirato per uscita di strada.

Seconda piazza per i russi, attuali secondi di Campionato Europeo, Alexey Lukianuk navigato da Alexey Arnautov su Citroen C3 R5, nonostante problemi al motore nella mattinata e una foratura sulla PS 4, per il vincitore della gara nel 2018. Sempre sul secondo passaggio della “Greci - Pico” si è ritirato Luca Rossetti su Citroen per uscita di strada, mentre occupava la 3^ piazza.

A ridosso delle posizioni da podio ha chiuso la giornata il ceko Filip Mares su Skoda Fabia, soddisfatto della impegnativa rimonta, nonostante dei problemi con l’alimentazione. Quinta posizione per l’ungherese Norbert Herczig che ha preso miglior confidenza col tracciato nel secondo passaggio sulle prove ciociare. Sesta piazza provvisoria per il britannico Chris Ingram su Skoda Fabia, costretto alla risalita dopo un testacoda nella PS 5 e da noie ai freni nella parte iniziale della giornata. Rallentata da una foratura con cambio ruota sull’ultimo crono della giornata, la rimonta dell’italiano di Hyundai Rally Team Italia Umberto Scandola al volante della nuova i20 R5, nono a fine tappa. Problemi tecnici e stop forzato al via dell’ultimo crono per Andrea Nucita su Abarth 124 rally.

Domani, domenica 21 luglio, la 2^ e conclusiva tappa del 7° Rally di Roma Capitale con 8 prove speciali a nord est di Fiuggi: “Affile - Bellegra” (Km 7,34) passaggi alle 8.28 e 12.36 - “Rocca di cave” (Km 7,25) passaggi alle 9.05 e 13.13 - “Rocca Santo Stefano” (Km 19,70) passaggi alle 9.22 e 13.30 - “Guarcino” (Km 11,75) passaggi alle 10.18 e 14.26. Doppio show sull’attesa “Arena ACI Roma” la prova speciale sui 1.100 metri a ridosso del lungomare di Ostia, con due passaggi in sequenza a tutta adrenalina alle 19.05 e 19.15, prima del traguardo finale alle 20.30. Per l’intera giornata a ostia è sempre attivo il villaggio dei motori con varie ed appassionanti iniziative, esibizioni di top car e kart e presenza del testimonial Maurizio Battista che sarà accompagnato ella sua esibizione dal dj Enrico Silvestrin.

op Five provvisoria dopo la 1^ tappa: 1 Basso (Skoda Fabia) in 1h06’28”3; 2 Lukyanuk (Citroen C3) 36”3; 3 Campedelli (Ford Fiesta) a 1’01”4; 4 Mares (Skoda Fabia) a 1’07”6; 5 Herczig(Volkswagen Polo) a 1’40”3.